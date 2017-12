Sẽ Thủng 1,500 Tỷ Đô Vì Trump Cắt Thuế

WASHINGTON - Bộ ngân khố vừa “tiếp đạn” cho các nhà lập pháp của đảng CH đang vận động luật thuế mới, là biên bản 1 trang ghi kết quả tính toán không đủ sức thuyết phục là tăng trưởng GDP 2.9% do các biện pháp giảm thuế tạo ra.Đa số phân tích gia kinh tế ước luợng : chính sách thuế mới làm tăng thiếu hụt ngân sách ít nhất 1000 tỉ MK trong 10 năm, vì khả năng tăng trưởng giảm.Phân tích của Joint Committee on Taxation kết luận : nợ công tăng vì không đưa tới tăng trưởng đủ mạnh vuợt mưc để bù đắp.Giáo sư David Kamin giảng dạy luật tại New York University từng là cố vấn chính sách kinh tế tại Bạch Ốc thời Obama nói “Đừng đuà”.Ngoài ra, phân tích của Tax Policy Center (là 1 cơ sở không bè phái) phổ biến hôm Thứ Hai ghi : thiếu hụt ngân sách trong 10 năm sẽ là 1500 tỉ.Cơ sở nghiên cứu Penn Wharton Budget Model đưa ra phỏng định tương tự.