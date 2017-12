TT Trump Xem Truyền Hình 8 Giờ Mỗi Ngày...

WASHINGTON - Trong tháng qua, TT Trump xác nhận ông rất bận rộn với việc đọc tài liệu, xem thời sự – ông giành 8 giờ mỗi ngày để ngồi trước màn ảnh truyền hình, theo 1 bản tin mới. Phụ tá Bạch Ốc tiết lộ với New York Times : ông Trump theo dõi thông tin truyền hình 4 đến 8 giờ hàng ngày, một phần là các tranh luận từng giờ về tự biện hộ – theo lời vị này, TT Trump bắt đầu mở máy truyền hình lúc 5 giờ rưỡi sáng, xem qua các kênh CNN, Fox News và MSNBC. NYT nhận thấy tin tức truyền hình thường châm ngòi các phản ứng bằng thông điệp twitter của chủ nhân Bạch Ốc.Nhưng, khi nói chuyện với nhà báo trên phản lực cơ Air Force One đưa ông đến các thủ đô châu Á trong tháng qua, TT Trump nói “Tin hay không thì sự thực là tôi không xem TV nhiều, khi ở Washington hay New York. Ai không biết thích nói rằng tôi xem TV nhiều, là nguồn thông tin bịa đặt – phóng viên giả, tin giả”.Ông khẳng định ông xem tài liệu, nhiều hơn xem truyền hình.Cư dân mạng góp ý : thuộc cấp có thể xem thông tin, ghi lại để báo cáo trong lúc TT Trump đánh golf, có thể nào tin ông ấy đọc nhiều không ?.Phản ứng của TT Trump, bằng twitter, ghi : đây lại là tin bịa đặt nữa, và khẳng định hiếm khi xem CNN hay MSNBC.