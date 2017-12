Từ Chối Giải Của Hội Nhà Văn Hà Nội

HANOI/PARIS -- Hội Nhà Văn Hà Nội trao giải dịch thuật xuất sắc trong năm 2017 cho 2 dịch giả tại Pháp... Tuy nhiên, đã bị từ chối không nhận.Bản tin Zing ghi rằng lý do hai nhà văn Thuận và Lê Ngọc Mai từ chối giải thưởng HNV Hà Nội là vì “lý do cá nhân.”Tuy nhiên, nhà văn Thuận viết trên FaceBook rằng, trích:"Tôi từ chối giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội vì Hội chưa làm đúng trách nhiệm của một hội nhà văn - bảo vệ quyền tự do sáng tác của các nhà văn".Hôm qua, khi được phỏng vấn nhanh, mình có trả lời rõ ràng như vậy (vẫn còn lưu trong messenger). Bây giờ nhà báo lại bảo vì "lý do cá nhân". Thôi thì nhờ anh Phây đưa tin hộ.(Tất nhiên đây là câu trả lời của riêng mình. Dịch giả Lê Ngọc Mai có thể có lý do khác.)...” (ngưng trích)Thế là một số viên chức trong Hội Nhà Văn Hà Nội liền thanh minh thanh nga...Bản tin Zing có tựa đề “Nhà văn Thuận và Lê Ngọc Mai từ chối giải thưởng HNV Hà Nội” hôm 10/12/2017 ghi rằng, trích:“Tác phẩm "Ngôn từ" của Jean Paul Sartre nhận số phiếu bầu cao nhất để nhận giải văn học dịch nhưng hai dịch giả Thuận và Lê Ngọc Mai đã từ chối nhận giải.Sáng 10/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia diễn ra lễ trao giải Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2017 và lễ kết nạp hội viên. Giải thưởng văn học dịch trao cho tác phẩm dịch Búp bê của Boleslaw Prus, do Nguyễn Chí Thuật chuyển ngữ.Trong bản báo cáo về Giải thưởng cho thấy, cuốn Ngôn từ của Jean Paul Sartre do hai dịch giả Thuận và Lê Ngọc Mai chuyển ngữ đáng ra nhận giải ở hạng mục này. Ở lần xét giải thứ nhất, Hội đồng chung khảo của giải bình chọn duy nhất tác phẩm Ngôn từ được 6/8 phiếu bầu (75%), đủ điều kiện xem xét trao giải thưởng văn học dịch năm 2017. Ba cuốn khác qua vòng sơ khảo đều không đạt phiếu quá bán ở vòng chung khảo.Vì lý do cá nhân, hai dịch giả Thuận và Lê Ngọc Mai cảm ơn, nhưng từ chối nhận giải. Cả hai dịch giả đều đang định cư tại Pháp.Do hai dịch giả từ chối giải, nên Hội đồng chung khảo họp xét giải lần hai, tập trung vào cuốn Búp bê mà ở lần xét lần thứ nhất, một số ý kiến của Hội đồng nhấn mạnh...”(ngưng trích)Do vậy, nhà văn Thuận mới lên Facebook nói rõ rằng từ chôi giải thưởng là vì:“Hội chưa làm đúng trách nhiệm của một hội nhà văn - bảo vệ quyền tự do sáng tác của các nhà văn."Và rồi, Báo Lao Động ghi lời thanh minh thanh nga từ nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, khẳng định không có chuyện 2 tác giả dịch Thuận và Lê Ngọc Mai từ chối nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội vì:“Giải thưởng về văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội 2017 được trao cho tác phẩm dịch "Búp bê của Boleslaw Prus", do Nguyễn Chí Thuật chuyển ngữ. Còn sự việc với dịch giả Thuận và Lê Ngọc Mai chỉ là một đề xuất tạm thời trước đó chứ không phải là chính thức. Vì thế không thể nói là họ từ chối giải thưởng của Hội được.”Tuy nhiên, không thấy nhà nước nói gì về bình luận của nhà văn Thuận về "Tôi từ chối giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội vì Hội chưa làm đúng trách nhiệm của một hội nhà văn - bảo vệ quyền tự do sáng tác của các nhà văn" cũng như các câu đôi thoaị còn lưu giữ trong messenger...