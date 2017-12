Lễ Trao Giải Nhân Quyền VN Với Ngụy Kinh Sinh Tham Dự

Trong lễ trao giải.Westminster (Bình Sa)- -Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2017 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017 tại hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster.Giải Nhân Quyền năm nay được trao cho ba cá nhân và một tổ chức Đó là Mục Sư Y Yich, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, ông Nguyễn Hữu Vinh, tức nhà báo-blogger Ba Sàm và tổ chức Anh Em Dân Chủ trong đó có 6 người là luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyền, ông Trương Minh Đức và cô Lê Thu Hà.Tham dự buổi lễ có một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, thành phố, qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, chính đảng, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông, Ban Tù Ca Xuân Điềm. Đặc biệt có sư tham dự củạ nhà đấu tranh nhân quyền Trung Cộng Ngụy Kinh Sinh.Điều hợp chương trình buổi lễ MC. Bích Trâm,Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do ông Đoàn Thế Cuờng và Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện,Tiếp theo Cô Julie Hạnh Nguyễn, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của tất cả qúy vị đối với mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam, nhân dịp nầy Cô cũng xin tri ân qúy vị mạnh thường quân đã đóng góp tài chánh để Mạng lưới nhân quyền có điều kiện hoạt động trong suốt thời gian qua.Sau đó ông Nguyễn Kim Bình, Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam lên chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị quan khách cùng đồng hương tham dự. Trong dịp nầy ông cũng cho biết sơ lượt về sự hình thành tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm nay, trong nước đã gặp rất nhiều khó khăn cho những nhà đấu tranh. Để đánh dấu 15 năm ngày thành lập Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam hơn 40 cá nhân và tổ chức đã được trao giải cho những người con ưu tú Việt Nam, những khôi nguyên mỗi năm đầu là những chiến sĩ đấu tranh. Hiện nay hơn 160 người đang bị án tù đày, trong đó có em Hóa, người tù mới nhất. Hôm nay cũng là dịp để nhắt nhở chúng ta có trách nhiệm chung với tất cả những người đang đồng hành cuùng chúngta trên bước đường tranh đấu tại quê nhà.Anh Nguyễn Kim Bình cho biết cho đến hôm nay Mạng Lưới Nhân Quyền không nhận tài trợ của bất cứ một tổ chức nào cả.Tiếp theo Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên lên giới thiệu sơ lược vài nét về ông Ngụy Kinh Sinh, ông Ngụy Kinh Sinh, nhà tranh đấu nhân quyền Trung Quốc mà cả thế giới đều biết đến ông.Trong lời phát biểu ông nói, “Tranh đấu cho nhân quyền là bổn phận của mọi người, là trách nhiệm của chúng ta đối với nhân quần xã hội. Đòi hỏi nhân quyền là tiếng nói cần phải được cất lên, cần phải được chuyển cho mọi giới truyền thông để quyền sống của con người phải được các nhà cầm quyền tôn trọng, nhất ở những nơi mà chế độ độc tài đang nắm quyền.. .”Tiếp theo là phần trao giải, tất cả các giải đều được trao cho những người đại diện, vì những người trúng giải họ còn đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ.Đại diện để nhận giải cho blogger Mẹ Nấm là bà Jackie Bông. Trong phần giới thiệu về blogger Mẹ Nấm, bà Jackie có nhắc Mẹ Nấm là người từng được Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Melanie vinh danh trong số những phụ nữ thế giới đã can đảm trong công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ, quyền lợi và sự sống của con người.Tiếp theo Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên lên cho biết về những hoạt động của Nhóm Anh Em Dân Chủ, Nhóm được chủ trương thành lập từ Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Sáu anh em là chủ chốt nhưng thành viên ở khắp nơi lại rất đông nên hoạt động của Nhóm đã rộng khắp vì có một địa bàn hoạt động lớn nên đã được coi như một tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở trong nước. Nhóm đã tham gia hoạt động vào hầu như tất cả các sự kiện tranh đấu như tham gia các cuộc biểu tình dân sinh, dân oan, nhân quyền, chống Trung Cộng… trong nhiều năm qua. Hiện nay Nhóm đang có 12 anh chị em thành viên bị khởi tố, tạm giam, điều tra và có thể bị đem ra xét xử có án ghép vào điều 79 và 88 của bộ Luật Hình Sự của nhà nước CSVN, mặc dầu họ chỉ hoạt động xã hội dân sự, vận động dân sinh, dân quyền và nhân quyền một cách hòa bình bất bạo động. Ông Lê Minh Nguyên cũng cho biết nhiều anh chị em trong Nhóm cũng đang phải trốn tránh, đào tị để tránh những sự truy nã, sách nhiễu của nhà cầm quyền Hà Nội.Sau đo mời Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh đại diện nhóm Anh Em Dân Chủ lên nhận giải. Tiếp theo Nhà báo Huỳnh Việt Lang, đại diện ông Nguyễn Hữu Vinh, tức nhà báo-blogger Ba Sàm lên nhận giải, Mục Sư Y Phương đại diện cho Mục Sư Y Yich nhận giải.Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm đóng góp.Được biết, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận được thành lập vào Tháng 11 năm 1997 tại Little Saigon, tập hợp một số cá nhân và đoàn thể tranh đấu và bảo vệ nhân quyền cho người dân Việt Nam dựa trên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác. Những thành viên ban đầu là ông Nguyễn Thanh Trang, ông Lê Minh Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, ông Ngô Văn Hiếu, ông Nguyễn Bá Tùng, ông Đoàn Việt Trung, cô Lâm Thu Vân, cô Nguyễn Thị Hồng Liên… Chỉ một thời gian ngắn sau, cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới đã biết đến và tham gia khá đông, đặc biệt là giới trẻ.Quý độc giả muốn liên lạc với Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có thể gọi (714) 988-6448, (714) 823-3784.