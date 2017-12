Hâm Nóng Toàn Cầu Nhanh Hơn Tiên Đoán Của LHQ 15%; Vào Năm 2100, Địa Cầu Sẽ Tăng Nhiệt Độ Tới 4.5 Độ C

PARIS – Tiên đoán của Liên Hiệp Quốc về hâm nóng toàn cầu thì chậm hơn khoảng 15%, có nghĩa là nhiệt độ vào cuối thế kỷ này có thể sẽ là 0.5 độ C cao hơn tiên đoán gần đây, theo nghiên cứu được công bố hôm Thứ Tư cho biết.Tiên đoán nói trên tạo ra thách thức khó khăn sẵn có về việc chận hâm nóng toàn cầu ở mức “dưới” 2.0 độ C (3.6 độ F) – mục đích nền tảng của Hiệp Ước Khí Hậu Paris của 196 quốc gia – càng thêm khó khăn, theo các tác giả nghiên cứu nhận định.“Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng việc đạt tới bất cứ mục tiêu ổn định nhiệt độ toàn cầu nào đã đặt ra cũng sẽ đòi hỏi việc cắt giảm khí thải nhà kinh nhiều hơn mức được tính trước đây,” theo nghiên cứu.Việc gia tăng nửa độ trên nhiệt kế cũng tạo ra nhiều hệ quả tàn phá.Với chỉ một độ C của hâm nóng toàn cầu tính tới nay mà trái đất đã chứng kiến sự tăng mạnh của những trận hạn hán chết người, những đợt nóng và những cơn bão kinh hoàng do mực nước biển dâng cao.Nhóm Liên Kết Các Chính Phủ Về Thay Đổi Ký Hậu Của Liên Hiệp Quốc (IPCC), nhóm cung cấp nền tảng khoa học cho chính sách khí hậu toàn cầu, dự đoán sự gia tăng nhiệt độ của bề mặt trái đất khoảng 4.5 độ C vào năm 2100 nếu ô nhiễm khí carbon tiếp tục không suy giảm.Nhưng có sai biệt rất lớn của tính không chắc chắn – từ 3.2 độ C tới 5.9 độ C – chung quanh số liệu đó, phản ảnh những giả định và các phương pháp khác nhau trong hàng chục kiểu thời tiết mà IPCC dùng để đo lường.