An Toàn Nhất Không Có Cali San Bernadino Bất An Thứ 3

WASHINGTON -- Thành phố nào an toàn nhất Hoa Kỳ? Nơi nào bất an nhất?An toàn nhất Hoa Kỳ là: Nashua, NH.Bất an nhất Hoa Kỳ là: Fort Lauderdale, Fla.Công ty khảo sát tài chánh WalletHub nghiên cứu tình hình hơn 180 thành phố khắp Hoa Kỳ, xem xét khả năng dễ bị thiên tai, tình hình tài chánh điị phương, an toàn nhà và khu phố nói chung.Công ty sử dụng gần 3 tá thang điểm để phân tích, trong đó có tội bạo lực trên mỗi đầu dân số, cơ nguy động đất, chay1ý rừng, bão lụt, ảnh hưởng kinh tế như tỷ lệ dân nghèo...Nhóm 10 nơi an toàn nhất là (điểm trên 100):1. Nashua, NH; 87.42. South Burlington, Vt.; 87.33. Warwick, RI; 87.24. Columbia, Md.; 86.55. Gilbert, Ariz.; 85.36. Fargo, ND; 85.37. Lewiston, Maine; 84.48. Plano, Texas; 84.19. Portland, Maine; 84.010. Brownsville, Texas; 83.9Nơi kém an toàn nhất Hoa Kỳ (điểm trên 100):1. Fort Lauderdale, Fla.; 43.22. St. Louis; 48.93. San Bernardino, Calif.; 50.64. Oklahoma City; 55.15. Detroit; 56.36. Little Rock, Ark.; 57.27. Orlando, Fla.; 57.28. Chattanooga, Tenn.; 58.89. Baton Rouge, La.; 60.210. Jackson, Miss.; 60.8.