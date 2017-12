61% Dân Mỹ Gốc Á: Có Kỳ Thị, 27% Gốc Á Bị Kỳ Thị Khi Tìm Việc

WASHINGTON – Khoảng ¼ người Mỹ gốc Á châu báo cáo rằng bản thân họ từng bị kỳ thị bởi vì họ là người gốc Á Châu khi nộp đơn xin việc và khi xin thuê hay mua nhà, theo một cuộc thăm dò mới.Người di dân Mỹ gốc Á lại ít báo cáo (với cảnh sát) về nhiều hình thức kỷ thị cá nhân, kể cả bạo lực và quấy nhiễu tình dục, hơn là so với các người gốc Á sinh tại Hoa Kỳ hay tại Puerto Rico.Kết quả khảo sát đưa ra từ bản phúc trình phổ biến hôm Thứ Tư có nhan đề “Discrimination in America: Experiences and Views of Asian Americans” (Kỳ Thị Tại Hoa Kỳ: Kinh Nghiệm và Quan Điểm của Người Mỹ gốc Á) – một phần trong loạt bài dựa vào cuộc khảo sát thực hiện cho Robert Wood Johnson Foundation, Harvard T.H. Chan School of Public Health, và National Public Radio.Bản khảo sát thực hiện qua điện thoại từ ngày 26/1/2017 tới 9 tháng 4/2017 bằng tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Việt Nam.Có 61% người Mỹ gốc Á tin rằng vẫn có kỳ thị nhắm vào dân Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ, trong khi 1/3 kinh nghiệm bị nói lời miệt thị màu da, hay lời bình luận khiếm nhã về sắc tộc của họ.Có 27% dân Mỹ gốc Á nói là bị kỳ thị vì là người gốc Á khi xin việc, 25% nói bị kỳ thị vì lương không bình đẳng hay khi tới kỳ thăng cấp, 25% bị kỳ thị khi thuê nhà hay mua nhà.Có 17% người Mỹ gốc Ấn Độ nói rằng họ hay người trong gia đình bị cảnh sát chận lại hay đối xử bất công, trong khi 12% người Mỹ gốc Á nói chung và chỉ 2% người Mỹ gốc Hoa bị như thế.Có 36% người Mỹ gốc Á (không phải di dân) nói là họ hay một người trong gia đình bị đe dọa hay bị quấy nhiễu (không có tính tình dục) chỉ vì họ là dân gốc Á; có 20% kinh nghiệm bị bạo lực, và 16% nói họ hay người trong gia đình bị quấy nhiễu tình dục vì họ là gốc Á.