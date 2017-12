VN Là Thuộc Địa TQ Kiểu Mới: Ngập Hàng Hóa TQ

HANOI -- Có phải Việt Nam đã trở thành một thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc?Tiến sĩ Lê Minh Nguyên nhận định như thế, trên trang FaceBook của ông.Tiến sĩ Lê Minh Nguyên cũng là nhà hoạt động nhân quyền từ nhiều thập niên qua, nhận định rằng:“Nếu thông tin của Reuters và CNN là đúng thì CSVN đã đem Việt Nam làm thuộc địa mậu dịch của Trung Quốc.Theo thông tin:- Trung Quốc sản xuất phân nửa thép thế giới.- TQ sản xuất phân nửa nhôm thế giới.- TQ dùng VN để trung chuyển một triệu tấn nhôm qua Mexico để tránh thuế quan của Mỹ.- Thép TQ chở qua VN và VN sửa nhẹ thành cuộn và thép chống rỉ, cấp chứng nhận là thép có nguồn gốc VN rồi đưa vô Mỹ.- Có đến 90% giá trị thép VN vào Mỹ được sản xuất ở TQ.- Sau khi Mỹ tăng thuế quan thép TQ năm 2016 thì xuất cảng thép của TQ vào Mỹ hầu như ngưng trệ, từ 1.2 triệu tấn năm 2015 xuống chỉ còn 45,000 tấn, nhưng cùng lúc xuất cảng thép VN vào Mỹ tăng gắp 10 lần đến gần 700,000 tấn.Trong chế độ độc tài độc đảng, dân không có tiếng nói, thì TQ chỉ cần nắm tóc nhóm lãnh đạo chóp bu là VN trở thành một loại thuộc địa kiểu mới ngoài biên của mẫu quốc.”Một nhà hoạt động nhân quyền khác là Ngô Văn Hiếu, trả lời trên Facebook rằng:“Không cứ gì thép mà các mặt hàng khác như may dệt, giày vớ, đồ điện tử, vv cũng đều từ Tàu hoặc vật liệu sơ chế (sub-assembled) và nguyên liệu từ Tàu.Tàu làm vậy là để qua mặt hàng rào quan thuế hoặc làm giảm xuất siêu chính thức đến Âu Mỹ (circumvent the tariff and "decrease" trade deficit) của mình.”Như thế, rất đáng lo ngại vậy, bởi vì như thế có vẻ như tiến trình bị nuốt chửng kinh tế đang diễn ra công khai.