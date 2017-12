Lương Thấp Giáo Viên Nghỉ Ào Ạt

HANOI -- Nghề giáo viên tại Việt Nam vẫn liên tục thê thảm.Báo Xã Luận ghi theo tin Báo Hải Quan cho biết: Nhiều giáo viên nghỉ việc do lương thấp, nợ lương.Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, năm 2017 có 27 giáo viên THPT xin thôi việc, gấp 4 lần số lượng năm 2015. Lý do, giáo viên xin thôi việc do thu nhập thấp.Ông Trần Quang Vượng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai chia sẻ, thực tế số giáo viên xin ra khỏi ngành tăng đột biến. Trong đó có cả giáo viên ở thành phố, giáo viên trẻ và giáo viên thâm niên công tác 10 năm.“Càng về cuối năm, chúng tôi càng nhận được nhiều đơn xin nghỉ của giáo viên, ở tất cả cấp bậc từ mầm non đến THPT. Thầy cô vì thu nhập thấp, không đáp ứng được cuộc sống nên muốn chuyển sang công việc khác”, ông Vượng nói. Ông Vượng cũng thông tin, nhiều giáo viên sau khi chuyển sang làm các ngành dịch vụ có thu nhập cao gấp 4-5 lần lương giáo viên.Theo ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh có 4.056 giáo viên hợp đồng ở tất cả các cấp học, trong đó có 1.191 giáo viên hợp đồng đã 3 tháng nay không nhận được lương, có 61 giáo viên xin nghỉ việc.Ông Lương cũng cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến các trường phải ký hợp đồng với giáo viên. Trong đó, nguyên nhân chính là việc tỉnh giao chỉ tiêu biên chế thấp hơn mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu biên chế giảm mạnh nhưng học sinh lại tăng lên. Học sinh tăng nếu không hợp đồng giáo viên thì phải tăng sĩ số các lớp. Hiện nay, nhiều trường sĩ số lớp lên đến 50 học sinh, gần gấp đôi quy định.Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ ra thực tế, do lương thấp ngành giáo dục đang khó thu hút nhân tài và giáo viên là nam giới. Tỉ lệ giáo viên nam bậc THPT của Hà Nội chỉ chiếm 15% tổng số giáo viên toàn thành phố, nguyên nhân cơ bản là lương giáo viên quá thấp.“Nam giới là trụ cột kinh tế của gia đình, trong khi đó, lương giáo viên mới ra trường chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Nếu lương ngành Giáo dục không đủ để họ chăm lo gia đình thì làm sao thu hút người tài”, ông Đại nói.