Năm 2017: Du Khách Nước Ngoài Đến VN Đông Chưa Từng Có

Khách nước ngoài thăm phố cổ Hội An.Vừa qua, tin vui từ Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL) cho hay Việt Nam có thể đón lượng khách quốc tế đông, lên tới 12.9 triệu lượt trong năm 2017, theo Tiền Phong online (TPO).Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 ước đạt 11.7 triệu lượt, tăng 14.4% so với tháng 10/2017, tăng 25.2% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 461 ngàn 500 tỷ đồng, tăng 25.2% so với cùng kỳ năm 2016.Về số lương và thành phần du khách, người Trung Quốc vẫn dẫn đầu, chiếm 30%; tiếp đến là khách Hàn Quốc, chiếm 18%. Đường hàng không vẫn là phương tiện khách nước ngoài sử dụng chủ yếu để đến Việt Nam trong 11 tháng qua. Khách đi bằng đường biển chiếm số lượng nhỏ và đang có chiều hướng sụt giảm với mức âm 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là lượng khách quốc tế đông nhất từng đến Việt Nam từ trước tới nay, đã vượt con số 11.5 triệu lượt khách quốc tế theo kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Từng có lúc các nhà quản lý đã kỳ vọng du lịch Việt có thể cán mốc 13 triệu lượt khách trong năm nay.TPO dẫn lời Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, cho rằng: “Có thể chúng ta không thể đạt con số 13 triệu, nhưng chắc chắn đón được 12.8 triệu lượt khách, thậm chí 12.9 triệu lượt khách quốc tế. Tháng 12 cũng là tháng cao điểm, dù vậy khu vực miền Trung mưa nhiều cũng là yếu tố tác động tới kết quả. Dẫu sao, tôi nghĩ con số 12.8 triệu cũng là tốt lắm rồi”.Nói về các giải pháp để thu hút khách quốc tế trong thời điểm này, ông Nguyễn Văn Tuấn khẳng định toàn ngành phải tiếp tục thúc đẩy, xem quảng bá, xúc tiến du lịch là trọng tâm. “Tiếp đến chúng tôi cố gắng quản trị điểm đến, đảm bảo an ninh, an toàn để không xảy ra sự cố bất trắc, ảnh hưởng uy tín và tác động tiêu cực, nhất là trong thế giới truyền thông kết nối nhanh nhạy như hiện nay”, ông Tuấn nói.Mặt khác, triển khai một trong những giải pháp thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, Chính phủ VN đã cho phép công dân của 40 nước và vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử (vẫn đang làm thí điểm) và danh sách trên vừa được bổ sung thêm 6 quốc gia nữa, đó là Australia, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Canada, Cộng hoà Ấn Độ, Vương quốc Hà Lan và New Zealand.