Sài Gòn: Lo Thủy Đài Khổng Lồ Trên 50 Năm Tuổi Xuống Cấp

Thủy đài nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh, Sài Gòn).Hiện nay, trên địa phận Sài Gòn vẫn tồn tại 8 thủy đài khổng lồ hình cây nấm có từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Sau mấy thập kỷ tồn tại, các tháp nước này đều đang bị xuống cấp và hư hỏng, đe dọa gây nguy hiểm cho người dân sinh sống bên dưới, theo báo Lao Động.Cụ thể, 8 thủy đài trên cao trung bình 30m, được xây dựng từ những năm 1966 – 1969 với công suất từ 1,200 đến 8,500m3 nhằm chứa và cung cấp nước cho toàn thành phố Sài Gòn. Đáng lưu ý là sau khi được xây xong, hầu hết các thủy đài này chưa từng được đưa vào sử dụng do có lỗi trong thiết kế, và sau tháng 4-75 đều bị bỏ hoang cho đến nay.Theo báo Lao Động, trước đây, UBND TP. Sài Gòn đã đồng ý tháo dỡ các thủy đài nằm ở đường 3 tháng 2 (quận 10), đường Lê Đại Hành (quận 11), đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh), đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), đường Hoàng Diệu (quận 4), đường Trần Hưng Đạo (quận 5) và đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp). Riêng thủy đài hình nấm ở Công trường Quốc tế (quận 3) sẽ được giữ lại để làm di tích lịch sử.Mới đây, công ty Cấp nước Sài Gòn đã trình phương án tháo dỡ thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu và sẽ tháo dỡ tiếp các thủy đài khác. Mặt bằng có được sau tháo dỡ sẽ dùng để làm nhà kho cho các xí nghiệp, trạm hóa chất hay nhà giữ xe.Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi những thủy đài khổng lồ này được tháo dỡ, người dân sống dưới các công trình này vẫn ngày đêm lo lắng về sự an toàn của gia đình mình, vì không biết kết cấu của những “cây nấm” khổng lồ kia đang ra sao, liệu có thể đổ ngã bất ngờ hay không.Theo báo Lao Động ghi nhận, ngoài 8 thủy đài khổng lồ trên, trong một số khu dân cư đông đúc của Sài Gòn vẫn còn có hàng trăm thủy đài khác, kích thước nhỏ hơn 8 thủy đài khổng lồ nêu trên nhưng đều rất cũ kỷ và xuống cấp.Như trong hẻm 139 đường Trần Nhân Tôn, quận 10, có một thủy đài cũng đã vài chục năm tuổi nên đã xuống cấp, nhưng bên dưới vẫn bị người dân lấn chiếm lấy mặt bằng để kinh doanh đủ thứ.Hay cách đây không lâu, UBND quận 1 đã tổ chức cưỡng chế di dời hơn chục hộ dân sống dưới 2 thủy đài trong hẻm 41 đường Nguyễn Văn Tráng để đảm bảo an toàn.Còn theo báo Người Lao Động TP, khoảng tháng 3/2009, thủy đài ở địa chỉ 179, phường 9, Q.11 bị đổ sập, may mắn là do sự cố xảy ra giữa đêm khuya nên không có ai bị thương. Thủy đài trên cao khoảng 10 m, kích thước bồn nước khoảng 3 m x 3 m.