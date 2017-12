10,000 Người Chết/Năm Vì Dự Luật Y Tế Của CH

WASHINGTON -- Kinh tế gia Larry Summers nhận định rằng sẽ có 10,000 dân Mỹ chết mỗi năm chỉ vì dự luật thuế mới của Đảng Cộng Hòa.Lý do: nhiều ngàn dân Mỹ sẽ thiếu bảo hiểm y tế khi dự luật thuế mới tiến hành hiệu lực.Cựu Bộ Trưởng Ngân Khố Larry Summers trả lời phỏng vâ1n trên CNBC rằng khi người dân mất bảo hiểm y tế, họ sẽ không quan tâm nhiều về y tế phòng ngừa, họ sẽ hoãn chữa trị khi họ nghĩ là có thể, và rồi nhiều phần sẽ tử vong.Summers mới đây cũng viết bài bình luận trên báo The Washington Post rằng cuộc nghiên cứu từ Đaị học y tế công cộng Chan School of Public Health và viện nghiên cứu Urban Institute cho thấy cứ mỗi 176 người tới 830 người sẽ có 1 người chết sau khi mất bảo hiểm y tế.Ông đưa ra ước tính từ các dữ kiện trên để nói rằng dự luật thuế Cộng Hòa sẽ làm 10,000 người Mỹ chết/năm vì thiếu bảo hiểm y tế.Ông nói rằng thực tế có thể vượt hơn ước tính bởi vì khi 10 triệu người hay 13 triệu người, tùy bản ước tính, mất bảo hiểm y tế, tất nhiên sẽ có tác hại y tế vậy.