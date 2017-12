Vô Gia Cư Tăng Vọt Tại Miền Tây Nước Mỹ

LOS ANGELES – Dân số vô gia cư trên toàn quốc đã gia tăng trong năm nay là lần đầu tiên kể từ năm 2010, là do sự gia tăng số người sống trên các đường phố tại Los Angeles và những thành phố khác tại Bờ Biển Miền Tây nước Mỹ.Bộ Phát Triển Gia Cư Và Đô Thị Hoa Kỳ công bố phúc trình hàng năm có tên Point in Time hôm Thứ Tư cho thấy rằng gần 554,000 người vô gia cư trên khắp cả nước trong thời gian cao điểm được thăm dò trong tháng 1. Số liệu cho thấy tăng gần 1% so với năm 2016.Trong tổng số đó, 193,000 người không tìm ra chỗ ở hàng đêm và thay vì họ ngủ trong xe, lều, đường phố và những nơi khác được xem như là không có chỗ ở. Số người không có chỗ ở đã tăng hơn 9% so với 2 năm trước.Sự gia tăng là cao trong các thành phố Bờ Tây, nơi bùng nổ người vô gia cư đã gia tăng ở ít nhất 10 thành phố và các chính quyền quận tuyên bố tình trạng khẩn cấp kể từ năm 2015.Các giới chức chính quyền, những nhà hoạt động bảo vệ vô gia cư và những người sống trên đường phố đều chỉ ra thủ phạm chính là sự nền kinh tế đang bùng nổ của khu vực.Tiền thuê nhà gia tăng vượt ngoài khả năng chi trả đối với nhiều công nhân lương thấp là những người chỉ mới vài năm trước có thể tìm ra chỗ để ở. Bây giờ, ngay cả một khó khăn tạm thời cũng có thể đủ để đẩy họ ra ngoài đường.Hệ quả đáng cảnh báo nhất của sự bùng nổ người vô gia cư tại Bờ Tây là bệnh viêm gan A chết người đã ảnh hưởng Los Angeles, Santa Cruz và San Diego, những địa điểm du lịch nổi tiếng trong quận nơi mà hơn 5,600 người hiện sống trên các đường phố hay trong xe hơi của họ. Bệnh lan truyền qua vi khuẩn là thiệt hại gan mà chúng sống trong phân.