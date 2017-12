Dọn Nhà Trong Các Thành Phố Tốn Kém Nhất Là 5 Nơi Ở Cali

Dọn nhà là tốn kém, nhưng có nơi tốn ít và có nơi tôn nhiều. Câu hỏi là, nếu dọn nhà chỉ trong các thành phố thôi, nơi nào tôn kém nhất...Thống kê của công ty tài chánh 24/7 Wall St. so sánh chi phí dọn nhà trong vòng 100 khu vực thành phố lớn nhất Hoa Kỳ.Để dò xem nơi nào tôn kém nhất, sẽ tập trung vào 2 thước đo: chi phí trung bình mỗi tháng thuê nhà (hay chungc ư), tiên đặt cọc an toàn (security deposit) khi thuê căn nhà (hay chung cư) ba phòng ngủ. Thống kê dựa vào dự kiện Sở Thống Kê Liên Bang, và chi phí ước tính dọn nhà nội trong các điị phương theo sô1 ZIP đông dân nhất tại thành phố chính trong mỗi khu vực.Sau đây là nhóm 10 nơi dọn nhà tốn kém nhất, bên cạnh địa danh là tiển thuê tháng đầu tiên, tiền đặt cọc, và tỷ lệ tốn kém vật giá đắt đỉ hơn trung bình toàn quóc:1. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, Calif.: $5,798, $4,496, 24.1% (hơn trung bình toàn Hoa Kỳ)2. San Francisco-Oakland-Hayward, Calif.: $5,302, $3,996, 21.9%3. Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, Calif.: $5,190, $3,884, 16.1%4. San Diego-Carlsbad, Calif.: $5,098, $3,778, 16.6%5. Los Angeles-Long Beach-Anaheim, Calif.: $4,962, $3,658, 17.6%6. Washington-Arlington-Alexandria, DC-Va.-Md.-WV: $4,926, $3,636, 19.1%7. Bridgeport-Stamford-Norwalk, Conn.: $4,921, $3,510, 20.1%8. New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-Penn.: $4,631, $3,130, 21.9%9. Boston-Cambridge-Newton, Mass.-NH: $4,450, $3,144, 10.3%10. Seattle-Tacoma-Bellevue, Wash.: $4,395, $3,110, 9.4%Như thế, trong toàn quôc, 5 nơi dọn nhà đắt nhất là ở California.