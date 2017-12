McDonald’S, 7-Eleven, Zara, H&M… Chuộng Sài Gòn, Ngại Ra Bắc

Tiệm McDonald’s ở tầng trệt thương xá The Garden Mall (Quận 5), khai trương cùng ngày 3/11/2017 với nơi này.Những năm gần đây, hàng loạt các chuỗi lớn về bán lẻ, dịch vụ, đồ ăn uống thuộc các thương hiệu nổi tiếng như McDonald’s, Zara, H&M, 7-Eleven, ... đã nối tiếp nhau mở cửa hàng đầu tiên của mình tại Việt Nam.Theo Tin Nhanh Chứng Khoán, có một điểm chung của những chuỗi này là điểm ra mắt đầu tiên đều tại Sài Gòn, không một chuỗi lớn nào lựa chọn ra mắt tại Hà Nội trước. Thậm chí, có chuỗi chia sẻ phải 3,4 năm sau khi mở tại Sài Gòn mới tính chuyện ra Bắc.Từ lâu, rất nhiều thương hiệu lớn chọn quận 1 Sài Gòn làm nơi mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Ấn tượng nhất là vào đầu năm 2013, Starbucks đã đến Sài Gòn trong sự háo hức chờ đón của giới trẻ thành phố. Đến nay, chuỗi cà phê đến từ Mỹ này đã có 22 cửa hàng từ nội thành đến ngoại thành.Tin Nhanh Chứng Khoán liệt kê tiếp theo là “gã khổng lồ đồ ăn nhanh” McDonald’s. Chậm chân hơn nhiều đối thủ cạnh tranh khi thị trường đồ ăn nhanh Việt Nam đã có dấu hiệu bão hòa, McDonald’s được cho là có chiến lược riêng, và cửa hàng đầu tiên của hãng được lựa chọn mở tại Sài Gòn, khai trương vào đầu tháng 2/2014. Trong 3 năm qua, McDonald’s không phát triển ồ ạt như kiểu KFC hay Lotteria đã làm, nhưng cũng có 16 cửa hàng trải khắp thành phố. Bên cạnh những sản phẩm làm nên tên tuổi của hãng, McDonald’s cũng đem tới thị trường VN nhiều sản phẩm mang tính địa phương, cơm chẳng hạn.Đến giữa năm 2017, Sài Gòn đón thêm 7-Eleven, chuỗi cửa hàng tiện dụng lớn nhất thế giới đến từ Nhật Bản. Trước giờ cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này khai trương ra mắt (tại một trung tâm thương mại ở quận 1), khách mua sắm đã đến xếp hàng thật dài. Chỉ trong 5 tháng, 7-Eleven đã có 10 cửa hàng tại nhiều quận, như: quận 1, 2, 3, 7, Bình Thạnh.Theo Tin Nhanh Chứng Khoán, không chỉ các chuỗi hàng ăn hay cửa hàng tiện dụng để mắt tới thị trường Sài Gòn, hai hãng thời trang nổi tiếng thế giới cũng nối tiếp nhau mở cửa hàng đầu tiên tại đô thị hơn 8 triệu dân này. Tháng 9/2016, Zara, hãng thời trang đến từ Tây Ban Nha, mở cửa hàng tại Sài Gòn, còn cho biết đã chính thức bán hàng online tại VN. Tới tháng 9/2017, cửa hàng đầu tiên của H&M được mở tại quận 1 Sài Gòn, đánh dấu Việt Nam là thị trường thứ 68 của hãng thời trang nổi tiếng này.Dường như đã thành công thức chung, rất nhiều các chuỗi lớn đều không chọn Hà Nội là điểm đặt chân đầu tiên khi gia nhập thị trường Việt Nam.Tin Nhanh Chứng Khoán nêu ý kiến của một chuyên gia trong lĩnh vực F&B, cho rằng Sài Gòn có những ưu điểm vượt trội về quy mô thị trường và thói quen tiêu dùng khiến nơi đây trở thành một địa chỉ an toàn hơn rất nhiều cho các thương hiệu ngoại so với thị trường Hà Nội nên Hà Nội luôn là lựa chọn số 2 của họ.Phải mất 3 năm và ổn định kinh doanh 16 cửa hàng trước đã, đến cửa hàng thứ 17 mới là bước chân đầu tiên McDonald’s tiến ra thị trường Hà Nội. Cho “chắc ăn” và cũng để thăm dò nhu cầu của thị trường Hà Nội, hãng này đã chọn một vị trí "kim cương" cho cửa hàng đầu tiên của mình: nhìn ra hai mặt đường tại khu vực Bờ Hồ, một mặt nhìn ra Hàng Bài đối diện Tràng Tiền Plaza, mặt còn lại nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm, có lẽ khó có một mặt bằng nào tốt hơn tại Hà Nội.Nhanh hơn McDonald, Starkbucks chỉ mất thêm một năm để ra mắt thị trường Hà Nội. Hiện số cửa hàng của Starkbucks tại Sài Gòn hơn gấp đôi tại Hà Nội (tỷ lệ 22/9).Theo Tin Nhanh Chứng Khoán, một năm cũng là khoảng thời gian để Zara thực hiện kế hoạch mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, trong khi H&M mất khoảng 2 tháng. Do vậy, nhiều “tín đồ thời trang” ở Hà Nội đã phải đặt hàng trực tuyến trước khi được trực tiếp mua sắm tại cửa hàng của hai hãng.Với 7-Eleven, chuỗi này hiện chưa có cửa hàng nào tại Hà Nội, cũng như không tiết lộ gì về kế hoạch Bắc tiến, dù các đối thủ lớn là Vinmart+ hay Circle K đã có mặt tại thị trường này.Việc dân Hà Nội còn chờ trải nghiệm 7-Eleven hay từng tiếp cận McDonald’s chậm hơn với so với dân Sài Gòn có lẽ sẽ còn lặp lại trong tương lai, một khi Sài Gòn vẫn là thị trường thử nghiệm yêu thích của các chuỗi lớn, nhận định của Tin Nhanh Chứng Khoán.