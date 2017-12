‘Thành Phố Sách’ 3.000 Mét Vuông Đầu Tiên Của Sài Gòn

Không gian Book City thoáng đãng và tràn ngập màu xanh thiên nhiên.Book City, một nhà sách rộng đến 3,000 m2 của Công ty Văn hóa Phương Nam vừa được khai trương vào ngày 1/12, tạo nên một điểm đến mới cho những người yêu thích sách tại TP. Sài Gòn, ZingNews đưa tin.Đây là “thành phố sách” đầu tiên tại Sài Gòn tọa lạc tại tầng 2, trung tâm thương mại The Garden Mall, số 190 Hồng Bàng, Quận 5. Nhà sách đồ sộ này trưng bày một số lượng đầu sách và bản in đồ sộ nhất trong nước từ trước đến nay: một triệu bản sách thuộc hơn 50,000 tựa sách các thể loại của tất cả các nhà xuất bản uy tín trong nước và sách nhập khẩu từ các nhà xuất bản nước ngoài (Hachette, Penguin Random House, Simon & Schuster, Phidal, Helen, Harper Collins…).ZingNews cho biết Book City có diện tích gần 3.000 m2, chiều dài nhà sách 150m, café sách rộng 150 m2. Đề đi tham quan hết nhà sách, khách hàng phải đi bộ nhiều cây số. Lấy ý tưởng từ rừng sách nhiệt đới, Book City tràn ngập màu xanh lá, riêng khu vực đọc sách được phân bố dàn trải theo phong cách cởi mở và gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là nơi khách hàng có thể kết hợp việc đọc sách với các hoạt động thư giãn khác, như: ăn uống, vui chơi, giải trí, giao lưu, thưởng thức nghệ thuật…Đáng lưu ý 3000 mét vuông là diện tích khá lớn đối với một nhà sách, kể cả đối với các nhà sách ở nước ngoài. Ở Hoa Kỳ, những hiệu sách lớn nổi tiếng như Powell's ở bang Oregon, Barnes & Noble ở New York, hay Cook & Book ở Bỉ (châu Âu)… có diện tích cũng tầm 6,000 – 7,000 mét vuông.Được biết đây là Book City thứ ba của Phương Nam sau mô hình đầu tiên tại trung tâm thương mại Aeon Mall, tỉnh Bình Dương, khai trương hồi tháng 6-2017. Và sau Book City nằm trên đường Hồng Bàng (Quận 5) này, vào ngày 18/1/2018, Book City tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh (Quận 10) sẽ mở cửa hoạt động.ZingNews dẫn lời ông Nguyễn Hữu Hoạt, tổng giám đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam, nhấn mạnh ở các Book City đều có một điểm đặc biệt, tương tự các chuỗi nhà sách của Phương Nam lâu nay, đó là khách hàng không phải gửi túi xách khi đến tham quan, mua sắm.