Bộ Xây dựng VN cho biết ước tính sản phẩm xi măng tiêu thụ trong 11 tháng năm 2017 đạt khoảng 72,79 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt khoảng 91% kế hoạch của cả năm. Báo Chính Phủ ghi rằng trong đó riêng tháng 11 ước tính sản phẩm tiêu thụ đạt khoảng 7,03 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2016. Tại thị trường tiêu thụ nội địa, mặc dù tiêu thụ sản phẩm trong tháng 11 chỉ đạt khoảng 5,43 triệu tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2016 nhưng vẫn tăng so với tháng liền kề trước đó.