Chiến Đấu Cơ Nhật Gắn Hỏa Tiên Tầm Xa

Hôm thứ Sáu 8/12/2017, Bộ trưởng Phòng vệ Onodera Itsunori nói với báo giới rằng Nhật Bản cần tăng cường năng lực phòng vệ trong bối cảnh môi trường an ninh đang ngày càng trở nên đáng quan ngại. NHK ghi lời Ông cho biết Bộ Phòng vệ đang xem xét 3 loại hỏa tiễn có thể hoạt động ngoài tầm hệ thống phòng thủ của đối phương. Hỏa tiễn Joint Strike Missile (JSM) do Na Uy chế tạo có tầm bắn 500km sẽ được lắp đặt cho các máy bay chiến đấu F35A. Các hỏa tiễn LRASM và JASSM do Mỹ chế tạo có tầm bắn 900km sẽ được sử dụng cho máy bay chiến đấu F15. Bộ trưởng Onodera nói thêm rằng Nhật Bản sẽ không tấn công căn cứ quân sự của nước khác.