Cô Nguyen: Có Tội Tấn Công T. Diệp

SANTA ANA, Calif.--Theo lời Phó Biện Lý Denise Hernandez, một hồ sơ tòa hình sự do Biện lý đưa ra nhắm vào đối tượng Thuy-Hanh Nguyen đã đưa tới kết quả hôm Thứ Năm 7/12/2017: cô Thuy-Hanh Nguyen nhận tội đã vi phạm Luật hình sự tội tấn công theo điều khoản 242.Hồ sơ tòa ghi rằng cô còn có tên là Minh Ngu Nguyen.Cô nhận tội trước tòa rằng cô đã tạt nước vào nghị viên Tyler Diệp ngày 2 tháng 6/2017.Cô sẽ phải thi hành 8 giờ phục vụ cộng đồng xuyên qua One OC theo lệnh tòa, và tổ chức cộng đồng One OC sẽ gửi chứng nhận đã thi hành các giờ làm việc cộng đông lên văn phòng Biện Lý Quận Cam.Vào ngày 7 tháng 3/2018, nếu cô Nguyen hoàn tất 8 giờ phục vụ cộng đồng xong, hồ sơ tòa 17WM13790 sẽ được gác lại.