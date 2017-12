Đinh La Thăng Bị Công An Bắt, Nguyễn Tấn Dũng Kinh Hoàng

HANOI -- Nhà nước CSVN đang tiến hành một cuộc thanh trừng? Hay giữ bề ngoài là, một cuộc chống tham nhũng? Hay cả hai?Đinh La Thăng bị bắt, và BBC ghi lời một chuyên gia nói rằng phe Nguyễn Tấn Dũng kinh hoàng...Bản tin RFI ghi rằng vào chiều ngày 08/12/2017 chính quyền Việt Nam loan báo chính thức khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng, phó trưởng ban Kinh Tế Trung Ương, nguyên ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư thành ủy Thành Phố SG.Báo chí tại Việt Nam chiều nay đã đăng tải tin này. Ông Đinh La Thăng, bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về các hành vi "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng".Lệnh khởi tố và tạm giam ông Đinh La Thăng do cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công An Việt Nam đưa ra ngày mồng 8 tháng 12, năm 2017. Các sai phạm của ông Đinh La Thăng liên quan tới thời gian ông lãnh đạo tập đoàn dầu khí.RFI ghi rằng ngay chiều Thứ Sáu, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam mở phiên họp bất thường, thông qua quyết định đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc Hội của ông Thăng.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận: Bộ Công an Việt Nam chiều ngày 8/12 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, Phó Ban Kinh tế Trung ương, để điều tra về 'hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.'Truyền thông Việt Nam loan tin rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt ông Thăng ngay sau khi bị Bộ Chính trị ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đinh La Thăng, với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kể từ ngày 8/12.Trước đó, chiều cùng ngày, hãng tin AP và Reuters cho biết ngày 8/12 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên bất thường, thông qua 2 nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt, về việc cho thôi đại biểu quốc hội đối với ông Đinh La Thăng.Vào tháng 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức “cảnh cáo” và “cho thôi giữ chức” Ủy viên Bộ Chính trị khoá 12. Đồng thời, ông Thăng bị buộc phải thôi chức Bí thư thành ủy TP.SG.Ban chấp hành Trung ương đã xác định rằng ông Thăng “đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác nhân sự trong thời gian ông giữ cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2011, theo truyền thông trong nước.Trước phiên họp của Ban chấp hành Trung ương về việc kỷ luật ông Thăng, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói với VOA rằng nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông “thành công trong việc kỷ luật ông Thăng”, có thể “ông Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng”.Tiến sĩ Hiệp nói việc “cách các chức vụ trong quá khứ” gần đây đã trở thành một tiền lệ trong Đảng Cộng sản. Ông Hiệp nói thêm là “không loại trừ khả năng” hình thức này sẽ được áp dụng cho cả “các nhân vật từng nằm trong ‘tứ trụ’”, tức là bốn nhà lãnh đạo hàng đầu về mặt đảng, quốc hội và chính phủ của Việt Nam.Bản tin RFA đã phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội:“Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Người ta viện cái cớ là ông ấy là mất 800 tỉ, và chuyện liên quan đến một cái công ty gì đấy của ông Trịnh Xuân Thanh. Những thông tin như thế thì người ta đã đồn ở Hà Nội này từ trước khi Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản. Cho nên là theo tôi thì nó vẫn là tiếp tục của sự thanh trừng các bè phái. Cái chuyện tham nhũng, theo tôi thì nếu chống tham nhũng thật sự thì tất cả các ông ấy bị tù hết nếu làm nghiêm túc....”Trong khi đó, bản tin BBC ghi lời chuyên gia về chính trị học Đông Nam Á Zachary Abuza:“Toàn bộ vụ ông Đinh La Thăng, từ chuyện ông mất ghế ủy viên Bộ chính trị cho đến vụ xử đại án Ocean Bank, đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đầy ngạc nhiên, đều là những chỉ dấu cho thấy vụ này lớn hơn nhiều chứ không đơn giản chỉ là nhằm thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. Tất cả đều là chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng không chỉ củng cố vị trí của mình. Ông còn triệt hạ các đối thủ chính trị trước Đại hội Đảng sắp tới. Ông Trọng giờ đây đang ở vị thế không ai tấn công được. Tôi thực sự không thể tưởng tượng sẽ có bất kỳ cuộc phản công nào từ vây cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng. Họ chắc là đang kinh hoàng.Tại Đại hội Đảng vừa qua, điều mà tôi cố giải thích, là chuyện đấu đá nội bộ không phải là giữa “phe cải cách” và “phe bảo thủ” như trước. Rốt cuộc, ông Trọng đã gặp ông Obama tại Nhà Trắng và ủng hộ TPP. Con đường cải cách của Việt Nam là rõ ràng. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện đảo ngược. Ông Trọng thấy báo động trước quyền lực ngày một tăng của giới kỹ trị, những người không cho Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều quyền quyết định. Sứ mệnh của ông Trọng là tái lập quyền lực tuyệt đối của Đảng. Đây là ưu tiên duy nhất của ông Trọng trước Đại hội Đảng lần tới.”