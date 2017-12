Taiwan: 98,128 Cô VN, Tỉ Lệ 63% Dâu Ngoại

TAIPEI (Taiwan News) – Số lượng phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Đaì Loan tăng đều, và cùng lúc cuộc đời các cô dâu cũng cải thiện khi ngày càng hôị nhập dễ dàng vào xã hội Đàì Loan hơn.Báo Taiwan News nói rằng quan hệ giữa 2 chính phủ Việt Nam và Đài Loan tăng ở phương diện kinh tế và giao thương, và cũng nhờ giao lưu văn hóa trong hôn nhân.Theo thông kê, phổ biến hồi tháng 8/2017, số lượng người hôn phối Việt Nam tại Đài Loan đã tới 98,128 người, chiếm 62.9% tổng số cô dâu sinh quán hải ngoaị tại Đài Loan.Trong khi năm 2007, ước tính số cô dâu Việt Nam tại Đài Loan là 75,000.Tức là hơn 20,000 cô dân VN về làm dâu ở Đài Loan trong vòng 10 năm.Bên cạnh tình yêu là lý do cho các cuộc hôn nhân giưã 2 dòng văn hóa, nhiều phụ nữ VN lấy chồng Đài Loan là để thoát nghèo.Thực tế là, nhiều cô dâu VN đối diện nhiều gian nan khi lấy chồng Đài Loan, vì ngôn ngữ khác, văn hóa khác, không hiểu về luật hôn nhân. Do vậy, một số dẫn ti cảnh ly tán, và có khi bạo lực gia đình.Tuy nhiên, phụ nữ VN ngày càng thích ứng dễ dàng hơn nhờ chính sách mới của Đaì Loan hướng dẫn hội nhập cho di dân.Đaì Loan cũng mở lớp dạy ngôn ngữ và văn hóa địa phương cho các cô dân mới vào, dạy nghề và giúp các cô tìm việc.Và do vậy, các cô dâu VN hội nhập xã hội Đaì Loan dễ hơn, hôn nhân bền chặt hơn, và trở thành một thành phần vững chắc trong xã hội Đài Loan.