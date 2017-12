LHQ: Bài Chòi Di Sản Văn Hóa Nhân Loại

HANOI -- Nghệ thuật Bài Chòi được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể...Bản tin Báo Tuổi Trẻ và TTXVN ghi rằng UNESCO đã chấp thuận ghi danh hồ sơ “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.Cụ thể, chiều 7/12, tại kỳ họp diễn ra ở Trung tâm hội nghị quốc tế Jeju, Hàn Quốc, Ủy ban liên chính phủ Công ước Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 đã đồng thuận ghi danh hồ sơ "Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.Bản tin ghi rằng Nghệ thuật Bài Chòi là một hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc của người dân các tỉnh Trung bộ Việt Nam bao gồm các loại hình âm nhạc, thơ, diễn xuất sân khấu, hội họa, văn học… được biểu đạt dưới hình thức hội chơi Bài Chòi và trình diễn Bài Chòi. Đây là hoạt động văn hóa quan trọng trong cộng đồng làng xã, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và những kinh nghiệm trong cuộc sống của người dân.Với những giá trị văn hóa đặc sắc, công tác chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng của cộng đồng, chính quyền các địa phương có di sản, sự hỗ trợ của của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam với UNESCO cùng các nước trong Ủy ban Công ước 2003, hồ sơ Bài Chòi của Việt Nam đã vượt qua sự đánh giá khắt khe của các cơ quan chuyên môn của UNESCO, đáp ứng được 5 tiêu chí để được công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.Bản tin ghi thêm:“Việc ghi danh này có ý nghĩa to lớn, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam, cam kết của Việt Nam đối với công tác bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa của nhân loại, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, gắn kết cộng đồng, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu cao đẹp của UNESCO.”Trong khi đó, Báo Lao Động khi loan tin này đã giải thích thêm vê thể loại nghệ thuật này.Baả tin LĐ ghi rằng hiện nay Bài chòi có đời sống sôi động, phổ biến ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định. Đặc biệt tại Quảng Nam, ngoài điều kiện thuận lợi về phát triển du lịch, chính quyền cũng đặc biệt quan tâm đến việc khôi phục bộ môn nghệ thuật này. Không chỉ đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông như Tuồng, Quảng Nam còn tổ chức những cuộc thi hô hát Bài chòi thường xuyên chứ không chỉ dịp Tết.Bài chòi so với các di sản văn hoá phi vật thể khác là ngoài giá trị nghệ thuật, đây còn là trò chơi may rủi, hấp dẫn người tham gia, có tính tương tác cao, dễ phổ biến. Bất cứ du khách ngoại quốc nào cũng dễ dàng hiểu, tham gia chơi và thưởng thức nghệ thuật Bài chòi. Vì vậy, Bài chòi có “đất sống”, phổ biến rộng rãi.Cách hô hát Bài chòi đặc biệt giàu chất liệu dân gian như các điệu lý, hò, dân ca… thay đổi sinh động. Ca từ thường phê phán thói hư tật xấu giàu hình ảnh chế giễu. Khi tán dương cái đẹp, điều thiện, ngợi ca sự phồn thực… thì kích thích sự tò mò, hấp dẫn người nghe. Đây cũng chính là sở trường dân gian.Hiện tại, ca từ Bài chòi phát triển, cập nhật những thông tin thời sự như chế diễu thói hư hút thuốc lá, tai nạn giao thông, thay tình đổi vợ… Cũng là trò chơi ăn thua, may rủi, song hô hát Bài chòi là kéo dài sự hồi hộp của người chơi. Về âm nhạc, hô hát Bài chòi là một câu nhạc hoàn chỉnh, có giai điệu riêng, tiết tấu riêng, có trật tự âm thanh riêng.