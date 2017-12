Quôc Hội Úc Nghe Nhân Quyền VN

Tình hình nhà nước CSVN đàn áp nhân quyền đã được trình bày trước Quốc hội Úc châu... theo các bản tin của VOA và BBC.Bản tin VOA ghi rằng Quốc hội Liên bang Úc hôm 7/12 đã tổ chức một buổi điều trần về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, trong khi chính quyền Hà Nội cấm linh mục Nguyễn Đình Thục tham dự phiên điều trần này.Từ Sydney, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Trung Tôn, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, hôm 8/12 nói với VOA rằng anh có cơ hội lên tiếng về tình hình vi phạm nhân quyền tại quê nhà.“Buổi điều trần chính thức do Tiểu ban Nhân quyền của cả Thượng viện và Hạ viện thuộc Quốc hội Úc tổ chức. Họ lắng nghe ý kiến của các linh mục, các nạn nhân, các thân nhân của các nhà hoạt động đang bị cầm tù.”Buổi điều trần được tổ chức tại Canberra hôm 7/12, trước ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12, còn nhằm mục đích làm rõ thêm những quan ngại về nhân quyền Việt Nam mà 68 vị Dân Biểu Úc đã đề cập trong một bức thư chung vào tháng 10 vừa qua. Theo đó, các dân biểu Úc đã bày tỏ quan ngại về các đợt đàn áp ngày càng khốc liệt của chính quyền Việt Nam đối với những tiếng nói ôn hoà kể từ đầu năm 2017 đến nay.Anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa đã thay mặt cho hội Anh Em Dân Chủ mang tiếng nói đến chính giới Úc. Đồng thời, anh Nghĩa tham gia vận động trả tự do cho cha mình là mục sư Nguyễn Trung Tôn và các thành viên khác của hội đang bị bắt giữ.“Tôi đã nhấn mạnh rằng từ đầu năm đến giờ có 21 người đã bị bắt ở Việt Nam và 3 người phải trốn đi. Riêng Hội Anh Em Dân chủ thì từ đầu năm đến bây giờ có 7 người bị bắt, và hiện có tổng cộng 13 thành viên của hội đang bị giam cầm. Ở bên ngoài có đến 30 thành viên bị mời lên mời xuống, hoạnh hoẹ, dọa dẫm, để lấy bằng chứng ghép tội các thành viên Hội Anh em Dân chủ. Hiện tại họ đang rất lo sợ vì có thể bị bắt bất kỳ lúc nào.”VOA ghi lời anh Nghĩa còn cho biết anh và các linh mục từ Việt Nam sang, hôm 8/12 đã có buổi gặp với ông John Barilaro, Quyền Thủ hiến của tiểu bang New South Wales, nơi có đông dân nhất của Úc và thành phố Sydney là thủ phủ. Anh Nghĩa cho biết ông Barilaro hứa sẽ vận động một lá thư chung kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam.Anh Nghĩa cho biết thêm rằng chính quyền Việt Nam đã ngăn chặn việc xuất cảnh đối với linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo sứ Song Ngoc, tỉnh Nghệ An. Linh mục Thục là người từng lên tiếng bảo vệ cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra từ năm ngoái.Bản tin BBC đã phỏng vấn Linh mục JB Nguyễn Đình Thục và được trả lời về việc ông bị Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất ngăn không cho đi dự phiên điều trần về nhân quyền, môi trường Việt Nam ở Úc....Theo dự kiến, linh mục Thục, giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh là một trong những người từ Việt Nam được mời dự phiên điều trần tại Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Úc hôm 7/12.Ông Thục là một trong các linh mục dẫn dắt các cuộc biểu tình của giáo dân, ngư dân ở miền Trung đòi bồi thường thiệt hại trong vụ Formosa hồi năm ngoái.Văn bản của Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất do Trung tá Nguyễn Tiến Sỹ ký quyết định lúc 1:00 hôm 6/12, ghi: "Chuyến bay JQ62 của hãng Jetstar đi Sydney (Úc) lúc 2:10, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện ông Nguyễn Đình Thục là người thuộc diện chưa được xuất cảnh, theo đề nghị của Công an tỉnh Nghệ An."Trả lời BBC sau khi đã về lại Nghệ An hôm 7/12, linh mục Thục nói: "Sau khi biết mình không được xuất cảnh thì tôi đã gọi điện cho giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để hỏi rõ lý do nhưng ông này không nghe máy.""Tôi dự định sẽ tiếp tục yêu cầu gặp Công an tỉnh Nghệ An cũng như cân nhắc việc khiếu kiện vì việc ngăn xuất cảnh như thế này đã xâm phạm quyền đi lại của công dân."