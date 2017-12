Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Công Bố Một Chương Trình Mới Nhằm Giúp Nhiều Gia Đình Cali Tiếp Cận Được Giáo Dục Đại Học

SACRAMENTO – Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Tiểu Bang California, John Chiang và ScholarShare 529, một trong những quỹ tiết kiệm đại học hàng đầu, hôm nay đã công bố khởi động một chương trình mới nhằm giúp những gia đình với mức thu nhập thấp và trung bình ở California có thể bắt tay tiết kiệm tiền để theo học đại học.Chương Trình Trợ Cấp Đối Ứng sẽ giúp các gia đình mở tài khoản tiết kiệm đại học và tránh việc học phí gia tăng, một trong những trở ngại lớn nhất ngăn cản họ theo đuổi giáo dục đại học.Ông John Chiang, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, chủ tịch Hội Đồng Đầu Tư của ScholarShare nói: “Khoảng cách giàu-nghèo của nước ta đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây, và việc chi trả cho giáo dục đại học đang trở nên ngày càng khó khăn hơn cho những gia đình có mức thu nhập thấp và trung bình.” “Để giải quyết vấn đề học phí đại học quá cao, chúng ta cần phải khống chế việc tăng học phí quá đà và những khoản vay nợ cho sinh viên, đồng thời giúp cho các gia đình có thể gây dựng những khoản tiết kiệm cho việc theo học đại học.”Nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ có tài khoản tiết kiệm, dù nhỏ đến thế nào đi nữa, sẽ theo học và tốt nghiệp đại học với tỉ lệ gấp bảy lần so với những đứa trẻ không có tài khoản tiết kiệm. Để cho các gia đình California một cơ hội theo đuổi giáo dục đại học và một tương lai tươi sáng, ScholarShare529 sẽ khuyến khích các gia đình mở tài khoản 529 như một phần của Chương Trình Trợ Cấp Đối Ứng.Chương Trình có tính linh động vì số tiền tiết kiệm có thể được sử dụng cho bất cứ chương trình giáo dục đã được kiểm định nào, bao gồm những trường đại học cộng đồng và những trường dạy nghề, và cả những chi phí giáo dục được cấp phép khác. Ngoài ra, khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản ScholarShare 529 hầu như sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện cho những chương trình phúc lợi khác của tiểu bang, ví dụ như CalWORKS và CalFresh.ScholarShare 529 đang kề vai sát cánh cùng với những tổ chức cộng đồng (Community Based Organizations - CBOs) trên toàn tiểu bang, bao gồm Liên Minh Gây Dựng Cơ Đồ California (California Asset Building Coalition), Tổ Chức Sáng Kiến Nhằm Làm Giảm Chênh lệch Tài sản sở hữu bởi Nữ Giới (Closing the Women’s Wealth Gap Initiative), Bộ Bảo vệ Người Tiêu Dùng và Doanh Nghiệp của Hạt Los Angeles (Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs), Tổ Chức Những Phương Thức Đoàn Kết ở California (United Ways of California) và EARN, để đảm bảo rằng những gia đình hội đủ điều kiện được nhận thông tin về Chương Trình Tài Trợ Đối Ứng và tận dụng sáng kiến này để tiết kiệm tiền theo học đại học.Ông Chiang nói : “Những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng cứ với xu hướng hiện tại thì tới năm 2030 California sẽ thiếu khoảng 1.1 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học. Việc giúp cho toàn bộ người dân California, bất kể mức thu nhập của họ, có thể tiếp cận với bậc đại học một cách dễ dàng hơn là một điều kiện tất yếu nếu chúng ta muốn cải thiện tổng thể tình trạng tài chính của tiểu bang và thu hẹp khoảng cách về kỹ năng trong lực lượng lao động.”Chương Trình Trợ Cấp Đối Ứng, chính thức khởi động vào ngày 01 tháng 01, năm 2018, sẽ cấp khoản trợ cấp đối ứng một trăm phần trăm cho tới mức $200 cho những tài khoản mới mở. Những gia đình thiết lập khoản đóng góp tự động hàng tháng ở mức $25 hoặc cao hơn sẽ hội đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp bổ sung $25.Cha mẹ/Người bảo hộ hội đủ điều kiện phải là công dân cư trú tại California tại thời điểm đăng kí tham gia, phải có một số an sinh xã hội hợp lệ hoặc mã số thuế liên bang, và có tổng thu nhập hàng năm trước thuế đã điều chỉnh là $75,000 hoặc thấp hơn.Để tìm hiểu thêm thông tin về điều kiện áp dụng chính sách, vui lòng truy cập www.mgp.scholarshare529.com.Về ScholarShare 529ScholarShare 529 là quỹ tiết kiệm đại học chính thức của tiểu bang California. Được thành lập vào năm 1999, ScholarShare 529 giúp nhiều gia đình California tiết kiệm tiền để theo học đại học và hiện đang quản lý hơn 8 tỉ đô-la tài sản trong 300,000 tài khoản tại thời điểm tháng Mười năm 2017.Vì số tiền tiết kiệm hoàn toàn không bị đánh thuế, các gia đình có thể tiết kiệm được thêm đến 25% số tiền cho giáo dục đại học – số tiền này có thể được sử dụng cho một loạt những khoản chi phí hợp lệ ở hầu hết các trường dạy nghề, trường đại học và cao học trong cả nước. ScholarShare 529 được cung cấp bởi Tiểu Bang California và được quản lý bởi TIAA-CREF Tuition Financing, Inc.Để tìm hiểu thêm thông tin về quỹ, hãy truy cập trang ScholarShare529.com. Để biết thông tin về Hội Đồng Đầu Tư ScholarShare (ScholarShare Investment Board - SIB), hãy truy cập trang www.treasurer.ca.gov/scholarshare. Có thể tìm thấy ScholarShare 529 trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/ScholarShare529 và trên Twitter ở @ScholarShare529.Để nhận thêm tin tức, vui lòng theo dõi Bộ trưởng tài chính trên Twitter tại @CalTreasurer, và trên Facebook tại California State Treasurer's Office.