Liên Trường Trung Học VN Tất Niên & Countdown New Year’s Eve 2018, Gây Quỹ Cây Mùa Xuân Cho Thương Phế Binh VNCH

Đại diện Liên Trường.Westminster (Bình Sa)- - Liên Trường Trung Học Việt Nam Tổ Chức Tất Niên Liên Trường và Countdown New Years Eve 2018, Gây Quỹ Cây Mùa Xuân cho Thương Phế Binh VNCH, đây là truyền thống đã có từ 15 năm nay.Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Mon Amour, số 3150 W. Lincoln Ave. # 134 (góc Western), Anaheim, CA vào lúc 6:00 chiều ngày Chủ Nhật 31 tháng 12, 2017 cho đến 12:30 giờ sáng ngày 1 tháng 1, 2018.Để chuẩn bị cho tiệc tất niên Liên Trường, một phái đoàn gồm có: ông Mai Đông Thành (HT Nguyễn Trãi, Chủ tich luân phiên Liên Trường), CVA Nguyễn Mai (TTK/LT), PCT Quách Thưởng, CVA Nghiêm Bảo Thiện, TV Mai Mai, LVD Đặng Thị Cần, TV Nguyễn Mộng Tâm, ĐK Nguyễn Ninh Thuận, LT Pleiku Nguyễn Thị Hương, GL Phạm Thanh Mai, đã đến thăm tòa soạn Việt Báo và cho biết: Buổi họp mặt LT sẽ có sự tham dự của cựu học sinh các trường Trung Học Nam Việt-Nam trước năm 1975 gồm có:Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrus-Trương Vinh Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An , Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần thơ), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy), Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền, Phan Châu Trinh (Đà Nẳng),Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Liên Trường Pleiku, Nữ Trung HọcNha Trang , Taberd,v.v,…Chương trình gồm có: dạ tiệc với thực đơn đặc biệt, Văn nghệ Liên Trường, thi kể chuyện vui, dạ vũ, và Countdown New Year’s Eve 2018 với Champagne.-Giá vé cho mỗi ngườì: vé ủng hộ: 35 Mỹ kim, $30 (trẻ em dươí 12 tuổi) và $ 60 Mỹ kim cho vé bảo trợ.Tất cả số tiền do Mạnh Thường Quân gửi tặng & tiền lời trong Buổi Họp Mặt sẽ đựợc Liên Trường gửi về giúp đỡ trực tiếp cho các Thương Phế Binh VNCH tại Việt Nam trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.Ban tổ chức Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, cựu học sinh các trường bạn và thân hữu cùng gia đình đến tham dự buổi Họp mặt Tất Niên Liên Trường để cùng góp một bàn tay tạo niềm vui nhân dịp đầu Xuân cho những anh em Thương Phế Binh đang sống cơ cực tại quê nhà.Mọi chi tiết liên lạc lấy vé tại Trung tâm Mưa Hồng , 9531 Bolsa Ave.(trong khu Bolsa Mini Mall), Westminster, CA 92683 điện thọai (714) 531-7692. hoặc liên lạc với các thành viên trong ban tổ chức Liên Trường sau đây: NT Mai Đông Thành (714) 717-8291,CVA Nguyễn Mai (714) 889-8498, Pleiku Nguyễn Thi Hương (714) 248-4165, LVD Đặng Thị Cần (714) 458-3787, NH Lê Vang (714) 548-2267, QH Võ Đình Hữu (714) 928-3038ĐTĐ Mindy Hà (714) 472-6965 PK Hoàng Anh (714) 782-8338 GL Thanh Mai (714) 869-3042, TV Mai Khanh (714) 504-4936 TV Mộng Tâm (714) 402-2189, CVT Cao Văn Trung (626) 483-7568, ĐK Ninh Thuận (714) 655-4714, CVT Bạch Tuyết (714) 904-6613, GL Thanh Hương (714) 775-5468, ĐTĐ Lý Thanh Nhàn (714) 337-1428, PTG Phan Văn Tánh (714) 309-9622, NT/CVA Kim Thiện (714) 402-2799.Được biết trong năm 2018, Liên Trường đã gửi Quà Xuân về VN trực tiếp (qua 1 công ty chuyển tiền tại Westminster) giúp đỡ được 400 Gia đình TPB & Quả phụ VNCH mỗi gia đình nhận $50 USD với tổng số tiền gửi về ( bao gồm lệ phí) là $21,124 USD trong đó các Manh Thường Quân đã yểm trợ $18,830 USD. Tính từ năm 2002, Liên Truờng đã giúp đỡ đựơc tổng công 4,115 gia đình TPBVNCH & Quả phụ, tặng 29 chiếc xe lăn với tổng số tiền giúp đỡ lên đến $222,268 USD. Các Mạnh Thường Quân muốn yểm trợ cho Quỹ Cây Muà XuânTPBVNCH xin vui lòng gửi check về các Thành viên LT nói trên hoặc mail về: Lien Truong THVN, 1801 Chantilly Ln, Fullerton, CA 9283. Check xin đề: Lien Truong THVN. Memo: Quỹ TPBVNCH 2018Theo Ông Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký LT cho biết cho đến nay các Manh Thường Quân đã gửi checks về yểm trợ Cây Muà Xuân TPBVNCH được $10,400 USDMọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với NT Mai Đông Thành, Chủ tịch luân phiên (714)717-8291, hoặcCVA Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên Trường (714) 889-8498, E-mail: lientruongthvn@yahoo.com.(Ghi chú hình: Hàng trên từ trái: CVA Nguyễn Mai, PCT Quách Thưởng, CVA Nghiêm Bảo Thiện, NT Mai Đông Thành, hàng dưới từ trái: TV Mai Mai, LVD Đặng Thị Cần, TV Nguyễn Mộng Tâm, ĐK Nguyễn Ninh Thuận, LT Pleiku Nguyễn Thị Hương, GL Phạm Thanh Mai.)