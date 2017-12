Thăng, Rút Ruột, Quét Rác, Bảo Mẫu, Án Treo, Xe Cháy

Xuân NiệmNhiều báo đăng tin: Ngày 8/12, Bộ Công an có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011-2016), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2008-2011), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2005-2008) -- vì làm PVN mất 800 tỷ đồng.Trong khi đó chuyện rút ruột công trình đã là thường… bởi vì dân mình nhìn đâu cũng thấy hỏng, ngó đâu cũng thấy thiếu hụt, rờ đâu cũng thấy thiếu thiếu… y hệt như kiểu trước giờ ưa gặp là bê tông cốt tre, chớ không phải cốt sắt.Báo Thanh Niên kể rằng nhiều công trình giao thông mới đưa vào khai thác tại TP.SG đã bị xuống cấp khiến dư luận đặt vấn đề chúng đã bị 'rút ruột' khi thi công. Theo tin này, đường dẫn lên cao tốc TP.SG - Trung Lương (đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến đường Võ Trần Chí thuộc H.Bình Chánh) dù mới đưa vào khai thác nhưng đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn có những vết nứt, thậm chí có đoạn xuất hiện hố sâu.Trong khi đó, ý thức vệ sinh là chuỵen hiếm. Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Người phụ nữ quét rác nhét xuống cống bị UBND Phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) phạt hành chính 1 triệu đồng.Ngày 8/12, Chủ tịch UBND Phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) cho biết: "Sau khi đội quy tắc đô thị phường và công an phường tiến hành xác minh, truy tìm người phụ nữ trong clip 'quét rác xuống cống thoát nước'. Chúng tôi đã xác định người phụ nữ xuất hiện trong clip là bà Bùi Thị H. (khoảng 60 tuổi, người Huế) đang thuê nhà sinh sống trên địa bàn".Báo Tuổi Trẻ kể rằng vào ngày 6-12, ông Nguyễn Minh Tiến - chủ tịch UBND phường 11 (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), cho biết Nhà trẻ tư thục Vàng Anh đã có đơn xin ngừng hoạt động sau vụ cô bảo mẫu cầm ớt "quơ tay" trúng miệng bé N.N.A.D. (4 tuổi).Theo UBND phường 11, nhà trẻ Vàng Anh do UBND phường cấp phép hoạt động, giữ 18 trẻ. Bà Mai Thị Liên - bảo mẫu trực tiếp giữ trẻ, có chứng chỉ tập huấn sư phạm.Nghĩa là, “quơ tay” chớ không phải tra tấn trẻ em…Báo Chính Phủ ghi nhận: Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phản ánh việc mất hàng triệu ngày công cùng chi phí “khủng khiếp” tại cảng Hải Phòng do thủ tục kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn....Theo ông Lê Giang từ Công ty TNHH Vĩnh An, từ năm 2013 tới nay, doanh nghiệp này mất gần 1 tỷ đồng cho chi phí kiểm nghiệm chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, mỗi năm mất khoảng 300 triệu đồng.Báo Người Lao Động kể chuyện Phú Yên: Bị cáo liên tục kêu oan, sơ thẩm lần 1 tòa xử 3 năm tù treo, đến sơ thẩm lần 2 tòa xử 7 năm tù giam.TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) vừa xử sơ thẩm lần ba, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Đắc (42 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) 7 năm tù về tội hủy hoại rừng. Đây là vụ án mà ông Đắc liên tục kêu oan trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử.Báo SGGP kể rằng vào khoảng 6 giờ 30 ngày 8-12, hàng chục phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về vòng xoay An Lạc, huyện Bình Chánh, TPSG. Khi đang đổ dốc cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh thì bất ngờ bị xe buýt do tài xế (khoảng 45 tuổi) điều khiển mang BKS: 53N-3453 chạy tuyến bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 1A - Hưng Long chạy cùng chiều phía sau tông vào khiến hàng loạt xe máy bị cuốn vào gầm.Chiếc xe buýt tiếp tục lao nhanh và chỉ dừng lại khi đâm vào xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ việc khiến cho nhiều xe máy mắc kẹt dưới gầm xe buýt, nhiều người bị thương nặng được người dân địa phương đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.Bản tin VOV kể chuyện xế hộp Quảng Nam: Chiếc ô tô 4 chỗ biển số Đà Nẵng đang chạy bỗng bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố Quảng Nam.Sự việc trên xảy ra khoảng 14h40' ngày 7/12, tại đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).Bản tin VnExpress kể chuyện giang hồ bắt cóc người: Chặn đường đôi vợ chồng ở quận 1, nhóm giang hồ xông vào bắt người phụ nữ dọa bán sang Campuchia, đòi gia đình "chuộc mạng".Ngày 7-12, Công an TP SG cùng quận 1 tung nhiều trinh sát truy bắt băng giang hồ về hành vi Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật.Trước đó, ông Thanh (48 tuổi) trình báo trưa 3-12, hai vợ chồng đi xe máy đến đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) thì bị 6 thanh niên chặn đường, xông vào đánh.Báo Hà Nội Mới kể: Theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), di sản Hát Xoan của Việt Nam đã chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.Hát Xoan (còn có tên gọi khác là Hát Lãi Lèn, Hát Đúm, Hát Thờ, Hát Cửa đình) bắt nguồn từ hình thức hát thờ các Vua Hùng. Đây là một trong những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của nhân dân Phú Thọ.Bản tin VTC ghi rằng Cục Thuế TP.SG đã gửi thư đến 13.767 nickname trên Facebook và lập biên bản xác định số liệu với 3.776 tổ chức, cá nhân, bước đầu tác động để những người này có ý thức về kê khai nộp thuế.Trả lời chất vấn tại Hội đồng nhân dân, Cục trưởng Cục thuế TP. SG Trần Ngọc Tâm đã cung cấp nhiều số liệu quan trọng liên quan đến vấn đề thu thuế cá nhân kinh doanh trên facebook.Báo Lao Động ghi rằng gần đây xuất hiện nhiều tàu không đăng ký, đăng kiểm, ngang nhiên khai thác rầm rộ ở cửa biển lạch Hới gây xói lở bờ biển. Nghiêm trọng hơn, có đơn vị ngang nhiên đưa tàu hút cát lớn ra khu vực trước biển Sầm Sơn hút cát, bơm lên các con tàu lớn của nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ xói lở bờ biển, mất bãi biển Sầm Sơn.Ông Đào Trọng Quy - GĐ Sở TNMT Thanh Hoá thừa nhận tình trạng khai thác cát trái phép đã và đang diễn ra: "Nếu cứ khai thác như hiện nay, trong khi cát từ đầu nguồn đã bị chặn bởi các dự án thủy điện thì tài nguyên cát sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Nếu tiếp tục sẽ khai thác vào diện tích đất nông nghiệp, gây sạt lở.” Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng “cát tặc” lộng hành được ông Quy chỉ rõ là: “Có một thế lực ngầm điều hành các tàu không biển số khai thác cát. Có lợi ích nhóm ở đây.”