Dệt May VN Xuất Cảng Tăng Hơn 10%

Bản tin Vinanet ghi rằng kim ngạch xuất cảng toàn ngành Dệt may trong 2 tháng cuối năm đạt 5,27 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất cảng cả năm 2017 dự kiến đạt 31 tỷ USD, tăng 10,23% so với năm 2016, vượt mục tiêu đề ra đầu năm. Trong đó kim ngạch xuất cảng hàng dệt may đạt 25,91 tỷ USD tăng 8,7% so với năm 2016; xuất cảng vải đạt 1,07 tỷ USD giảm nhẹ 0,65%; xuất cảng xơ sợi ước đạt 3,51 tỷ USD. Đáng chú ý, giá trị thặng dư thương mại đạt 15,51 tỷ USD, tăng 7,15% so với năm 2016. Năm 2017, ngành dệt may phát triển đa dạng hóa các thị trường xuất cảng, bên cạnh những thị trường xuất cảng chính được giữ vững như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng tốt, một số thị trường có sự bứt phá như: Trung Quốc, Nga, Campuchia...