Đấu Tranh Êm Mà Thấm

Vi AnhCó thể nói nhiều khi đấu tranh bất bạo động nhưng vang động, đánh động lương tâm chánh quyền và nhân dân ngoài nước. Nói theo kiểu bình dân dễ hiểu đấu tranh êm nhưng thấm vào tim óc của nhà cầm quyến độc tài, áp bức nhân dân như CS Việt Nam và Trung Quốc.Tiêu biểu như Blogger Mẹ Nấm chân yếu tay mềm, con nhỏ mà đấu tranh hoà dịu lại làm bang giao Mỹ và CSVN phần nào trở ngại thêm tì vết. Đồng bào lương giáo VN chống Formosa làm Formosa phải bồi thường, một số đảng viên cán bộ CSVN bị kỷ luật.Mẹ Nấm được Đệ Nhứt Phu Nhân Mỹ Melania chủ toạ lễ vinh danh do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức. Cũng vì vụ chà đạp nhân quyền này của CSVN mà Bà Melania không theo phu quân là TT Trump công du VNCS. Còn chánh phủ một số nước và các tổ chức nhân quyền tiếp tục lên tiếng kêu gọi CSVN phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những người VN ly khai CS khác.Còn vụ đấu tranh chống Formosa làm ô nhiễm môi sinh biển VN, cá chết trắng bờ bốn tỉnh Miền Trung, phá hoại nguồn sống của người dân VN, khiến công ty này phải bồi thường 500 triệu Mỹ kim cho ngư dân VN. Một số cán bộ đảng viên bị trừng phạt mất chức. Người Việt ở Đài loan biểu tình ủng hộ đồng bào nạn nhân trong nước. Người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon tại Nam California đồng hành với đồng bào trong nước, biểu tình xa luân chiến chống Formosa và CSVN.Dù đứng trên lập trường chánh trị đảng phái nào, đảng này hay đảng kia đang lo cho vận mạng nước non nhà; dù quan niệm chiến thuật đấu tranh nào, đấu tranh giải trừ hay đấu tranh chuyển hóa CS Hà nội - cũng công tâm mà nói trên phương diện đấu tranh chống CS gần đây, người ta thấy dân chúng VN có nhiều sáng kiến rất hay. Còn CS thì lúng túng trước phương pháp đấu tranh mới của người Việt trong ngoài nước. Hải ngoại len lỏi nhập nội để đấu tranh trực diện cùng đồng báo bám thắc lưng địch mà đấu tranh, đấu tranh bất bạo động nhưng đánh động và vang động.Đánh động lương tâm đồng bào Việt để thoát khỏi nỗi sợ mà CS đã đông lạnh đồng bào thành bị động trong việc giành lại nhân quyền bất khả tương nhượng của mình.Đánh động lương tâm chánh trị chánh trực của Loài Người, nhân dân và chánh quyền các nước. Vang động công luận thế giới, về tình hình CSVN chà đạp nhân quyền VN. Và làm cho nhà cầm quyền CSVN bị động trong cách đối phó. CS càng chống trả càng thêm rắc rối ngoại giao và nội trị. Áp lực càng nhiều sức bật càng cao, đó mà.Đây là một chiến thuật mới thích hợp với tình hình mới. Người Việt hải ngoại đã tạo thành một hậu cứ vững vàng bằng quyền công dân và lá phiếu làm ra chánh quyền dân cử của quốc gia định cư. Đã giương cao ngọn cờ VN Cộng Hoà lên ở nhiều nơi tại hải ngoại. Đã lùa cờ CS vào các cơ sở đại diện ngoại giao thôi. Đã rượt đại diện cao cấp CS Hà nội công du như người trốn chạy, vào cửa hông, ra cửa sau.Chống đối, đấu tranh, biểu tình bất bạo động là quyền hiến định của người Việt công dân của các nước định cư. Nhưng biểu tình chống Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn phú Trọng dù tốn hàng trăm ngàn Đô la, cảnh sát Mỹ cũng ra bảo vệ an ninh cho người biểu tình vì đó là quyền công dân Mỹ, chánh quyền Mỹ phải bảo vệ.Nhiều nghị sĩ, dân biểu Mỹ ủng hộ, nhân viên ngoại giao Mỹ ủng hộ nhân quyền VN, ra tay can thiệp bảo vệ nếu CS đụng tới công dân Mỹ và những nhà tranh đấu cho nhân quyền VN, ngay bên trong chế độ CSVN. Quốc tế vận về nhân quyền của người Việt hải ngoại ngày càng mạnh.Bây giờ đồng bào trong nước nhứt là ở thành thị hầu như đã hết sợ CS. Vì nghĩ đồng bào ngoại quốc, các nhà dân chủ làm được, thì mình là người Việt cũng làm được, có bổn phận phải làm vì lợi ích của mình, của gia đình mình và đồng bào mình.Chỉ non hai mươi năm sau CSVN mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, người Việt hải ngoại về VN hoạt động đem ánh sáng tự do, dân chủ về nước nhà. Chẳng những người Việt ở hải ngoại mà người Việt trong nước hầu như đang thoát khỏi nỗi sợ CS. Người dân Việt đi về, đứng lên “bám thắt lưng địch” mà dấu tranh, dựa vào hiến pháp, luật pháp hữu danh vô thực, CSVN nói mà không làm, để đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Tự tiện lập đảng, lập hội, lập nghiệp đoàn, ra báo, liên lạc, tụ họp vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Tuy còn yếu, còn rời rạc, chưa thành hệ thống. Nhưng đó là những thành tố, những phân số khi cần sẽ kết hợp thanh một mặt trận, thành mẫu số chung giải trừ CS thay thế bằng một chế độ tự do, dân chủ, tạo thành chánh quyền của dân, do dân, vì dân VN. Xu thế ấy là thế nước lòng dân VN đang phát triển từ Nam chí Bắc, từ trẻ đến già. Một nguyện vọng, một kỳ vọng, một thế nước lòng dân của 93 triệu người dân Việt, một qui trình không thể đảo ngược. CSVN chỉ chiếm 4% dân số nhưng trong đó có một số đã bằng mặt mà không bằng lòng với Đảng CSVN đã thông đồng để TC xâm lấn biển đảo của VN.Hầu hết các cuộc cách mạng dân chủ lớn trên thế giới, Cách mạng Pháp năm 1789, ngay cuộc Cách Mạng CS ở Nga năm 1917, Cách Mạng ở Ban Lan giải trừ CS cũng bắt đầu bằng thuốc nổ bất mãn, chống đối nhà cầm quyền hại nước hại dân, chỉ cần một ngòi nổ nhỏ, một tia lửa thì sẽ nổ bùng hay nổ chụp thành bão lửa đấu tranh biến chế độ độc tài thành tro bụi.Huống hồ gì quốc gia dân tộc VN hiện nay có 93 triệu dân, CS chiếm non 4% thôi. Còn ở hải ngoại có hơn 3 triệu người rộng đường hoạt động. Đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà ở hải ngoại mới có ba triệu nhà cách mạng bình dân muốn cải biến nước nhà. Ba triệu nhà ngoại giao bình dân đang quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Ba triệu nhà báo bình dân đóng vai trò thông tin nghị luận như tổng đài truyền tin của thời đại tin học. /.(VA)