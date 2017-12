Consumer Reports: iPhone X Thua Galaxy S8 Và iPhone 8

Khoảng đầu tháng 12/2017, Consumer Reports đã gây bất ngờ khi xếp iPhone X – chiếc iPhone X của Apple – ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng các flagship được khuyến nghị cho người dùng.Để có được bảng xếp hạng, Consumer Reports đã tiến hành thử nghiệm tất cả các tính năng, kiểm tra phần cứng, các lỗi phát sinh trên mỗi thiết bị… Kết quả, iPhone X được đánh giá cao ở camera, màn hình hiển thị, nhưng vẫn còn một số sai sót nên không thể đứng đầu trên bảng xếp hạng. Trong đó có độ bền và tuổi thọ pin.Consumer Reports đã không đành lòng khi thả rơi hàng chục lần chiếc iPhone X, có giá tương đương giá một chiếc laptop thông thường, nhưngs buộc phải làm như vậy để kiểm tra độ bền của sản phẩm. Kết quả, iPhone X tỏ ra kém hơn so với Galaxy S8, đặc biệt là phần lưng bằng kính khiến máy rất dễ bị vỡ.Thời lượng sử dụng của iPhone X cũng được coi là kém hơn so với những chiếc flagship mới của Samsung. Cụ thể, trong thử nghiệm của Consumer Reports, pin của iPhone X kéo dài được 19.5 giờ, chỉ cao hơn 19 giờ của iPhone 8 và iPhone SE. Trong khi đó, iPhone 8 Plus đạt 21 giờ, còn thời lượng pin của Samsung S8 và S8 Plus đạt đến 26 giờ.iPhone X thực sự xếp hạng thấp hơn cả iPhone 8 và 8 Plus. 3 vị trí hàng đầu trong các khuyến cáo những chiếc smartphone nên mua của Consumer Reports đều thuộc về Samsung với Samsung Galaxy S8, S8 Plus và Galaxy S7, tiếp theo là iPhone 8 Plus và iPhone 8, cuối cùng là Galaxy Note 8 và iPhone X.Nguoivietphone.com.