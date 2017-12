Việt Kiều Cất Tiền Két Sắt Bị Bảo Vệ Khách Sạn Trộm 2.000$

SAIGON -- Nếu bạn có về thăm VN, hãy cẩn trọng khi cất tiền trong két sắt khách sạn...Bản tin Kênh 14 ghi rằng một bảo vệ khách sạn ở Sài Gòn đã mở két sắt, lấy trộm 2.000 USD của nữ Việt kiều.Lợi dụng lúc khách ra ngoài, nam bảo vệ khách sạn đã đột nhập vào phòng, mở két sắt và trộm đi 2.000 USD.Ngày 7/12, Công an quận 1, TP.SG cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, tạm trú quận Tân Bình) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Nạn nhân là bà N.L.T.N (63 tuổi, mang quốc tịch Mỹ, lưu trú ở quận 1).Theo điều tra ban đầu, bà N lưu trú ở phòng 807 tại khách sạn X nằm ở đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.SG. Ngày 3/12, nữ Việt kiều có công việc riêng nên đã khoá cửa phòng để đi.Đến 17h30 cùng ngày, bà N quay về phòng của mình thì phát hiện chiếc két sắt trong phòng bị mất trộm 2.000 USD. Bà N đã báo cho quản lý và Công an địa phương.Nhận thông tin, Công an quận 1 có mặt lấy lời khai nữ Việt kiều, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi nhận lại Tuấn đã vào phòng bà N. Công an đã mời Tuấn lên làm việc.Qua thẩm cung, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.Bản tin Báo Thanh Niên ghi thêm chi tiết về mật khẩu mở két sắt:“Qua kiểm tra hình ảnh từ camera ở hành lang thấy Tuấn có đi vào phòng 807 nên khách sạn trình báo Công an P.Bến Thành.Qua làm việc với công an, Tuấn khai nhận sử dụng mật khẩu tổng của khách sạn để mở két sắt lấy trộm 2.000 USD của bà Nh.”