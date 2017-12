Hội Đồng Liên Tôn VN Kháng Thư

SAIGON -- Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam gửi kháng thư phản đối việc nhà nước CSVN ngăn cấm lễ đản sanh Huỳnh Giáo Chủ.Kháng Thư đề ngày 7/12/2017 ký tên nhiều tu sĩ, hội đoàn, tổ chức, tôn giáo cũng như nhân sĩ từ nhiều tôn giáo khác nhau.Kháng Thư gửi tới tất cả đồng báo, và các cơ quan Nhân quyền quốc tế, trích như sau:Xét rằng:1- Đức Huỳnh Phú Sổ (1920-1947) được lịch sử ghi nhận như một vĩ nhân của Đất nước, vì đã hoạt động chống Thực dân Pháp qua việc thành lập Dân chủ xã hội đảng với mục tiêu cách mạng con người, cách mạng dân tộc, cách mạng xã hội. Ngài cũng được vinh danh như một thánh nhân của Tôn giáo, vì đã thành lập Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, thu phục hàng triệu tín đồ, đem lại vô vàn lợi ích cho tâm linh con người, cho văn hóa Dân tộc và cho tinh thần Đất nước.2- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do đó có quyền mừng lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ (25 tháng 11 âm lịch), y như Giáo hội Phật giáo có quyền mừng lễ Đản sanh của Đức Phật Thích Ca, các Giáo hội Ki-tô có quyền mừng lễ Giáng sinh của Đức Chúa Giê-su; và nhà cầm quyền phải tôn trọng nhu cầu tôn giáo lẫn lễ hội tôn giáo chính đáng này.3- Thế nhưng, từ sau năm 1975, bên cạnh những hành vi bách hại nặng nề đối với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo như bắt bớ, giết hại nhân sự, cướp bóc, phá hủy cơ sở, dàn dựng cơ cấu quốc doanh… nhà cầm quyền còn hạn chế hay cấm cản các tín đồ Giáo hội ấy tổ chức lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo chủ và nhiều đại lễ khác của đạo.4- Sau hơn 10 năm để cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tổ chức Đại lễ Đản sanh cách hạn chế trong mỗi địa phương, nay nhà cầm quyền cấm hẳn Giáo hội này không được làm bất cứ điều gì nhân sinh nhật của Vị Giáo chủ (25-11 Đinh Dậu, 11-01-2018), lấy cớ vô lý vô luật rằng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần tuý là một tổ chức không được nhà nước công nhận. Nhiều biện pháp hăm dọa đã được đưa ra từ hôm 27 tháng 11 mới rồi (Xem các Thông báo khẩn cấp ngày 27 và 30-11-2017).Do đó, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tuyên bố:1- Vì tự do tôn giáo là một nhân quyền cơ bản chứ không phải là một ân huệ xin cho, chúng tôi cực lực phản đối việc nhà cầm quyền triệt để ngăn cấm Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tổ chức Đại lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ.2- Chủ trương của nhà cầm quyền coi mọi tôn giáo là những thế lực thù địch, cần phải theo dõi, hạn chế, lũng đoạn, cấm cản bằng bạo lực vũ khí (hăm dọa, đánh đập, bỏ tù, giết hại) và bạo lực hành chánh (ghê gớm nhất là Luật Tín ngưỡng Tôn giáo sẽ đi vào hiệu lực đầu năm 2018), chủ trương đó là một tội ác vì chống Trời và chống người, cần phải bị lên án và trừng phạt.3- Bày tỏ lòng khâm phục đối với việc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy -trong tinh thần “Tận trung với Đạo, tận hiếu với Thầy”- đã tuyên bố dù sống dù chết cũng phải tổ chức cho được Đại lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo chủ. Cũng xin bày tỏ sự tán đồng đối với “Thư tố tội” đanh thép ra ngày 02 tháng 12 năm 2017 của vị Hội trưởng Nguyễn Văn Điền.4- Thiết tha kêu gọi Đồng bào trong và ngoài nước, các Chính phủ Dân chủ năm châu, các Tổ chức Nhân quyền quốc tế, các Cơ quan ngôn luận hoàn vũ, các Tôn giáo bạn tại Việt Nam, theo dõi những gì sẽ xảy ra đối với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong Đại lễ ấy. Đặc biệt qua việc phái viên chức ngoại giao và phóng viên báo chí đến xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ngày 25-11 Đinh Dậu (11-01-2018) để xem nhà cầm quyền duy vật vô thần và độc tài toàn trị sẽ giở trò gì đối với một trong những cộng đồng tôn giáo lớn của Việt Nam.Tuyên bố tại Việt Nam ngày 07 tháng 12 năm 2017Các Thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên.Cao đài :- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719).- Thông sự Đoàn Công Danh (điện thoại: 0977.961.750)Công giáo :- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)Phật giáo :- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)- Thượng tọa Thích Từ Giáo (điên thoại: 0912.717.819)- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087)- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276)Phật giáo Hoà hảo :- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)Tin lành :- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)- Mục sư Đoàn Văn Diên (điện thoại: 01676923013 )Với sự hiệp thông của Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản và Hội đồng Liên kết Quốc hội Hải ngoại.