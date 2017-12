Cô VN Đóng Phim ‘Star Wars’: Ngỡ Như Mơ, Tự Hào Gốc Việt

Kelly Marie Tran (ảnh YouTube)LOS ANGELES (VB) — Cô Kelly Marie Tran vẫn còn chưa tin được rằng cô đang ở trong một phim Star Wars.Khi cô Tran, 28 tuổi, sắp rời bỏ giấc mộng trở thành một nữ diễn viên điện ảnh, bất ngờ được mời giữ một vai trong phim "The Last Jedi."Sau nhiều năm miệt mài tìm bậc thang ngành điện ảnh, cô Trần từng đóng nhiều phim ngắn và một số chương trình truyền hình, bây giờ mới vào được vị trí là ngôi sao điện ảnh, đứng bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng làng phim Mỹ.Trước đây, cô được nhớ tới qua một số phim như CollegeHumor Originals (2006), About a Boy (2014) và Gortimer Gibbon's Life on Normal Street (2014).Bản tin AP ghi lời cô Trần rằng cô phải tự nhéo vào người mới tin thực rằng cô đã y hệt như sống trong một giấc mơ lớn hay kiểu như thế.Trần là một thiếu nữ từ Nam Califonria, lớn lên trong suy nghĩ rằng cô không thể vào được làng phim ảnh Hoa Kỳ vì nhìn mọi người trong phim, trong sách, trên truyền hình vẫn không thấy ai giống như cô.Cô nói ba má cô là di dân từ Việt Nam trưởng thành từ nơi rất xa khỏi không khí phim ảnh Star Wars và Hollywood.Cô sinh năm 1989 tại San Diego, California.Cô kể trên Huffington Post rằng cô luôn luôn cảm thấy trưởng thành từ 2 thế giới khác nhau. Cô sinh ở Mỹ, nhưng ba mẹ sinh ở VN và họ giáo dục chị em cô theo truyền thống văn hóa VN.Cô nói cô tự hào với căn cước Mỹ gốc Việt, và trong khi về thăm VN đã cảm thấy quá nhiều hình ảnh cô trong những người chung quanh.Cô kể rằng cha cô sống vô gia cư ở VN trong 7 năm, theo cô kê với BuzzFeed News.Cô nói, ba mẹ cô tới Mỹ từ sau Cuộc Chiến VN, với hai bàn tay trắng, làm việc cực nhọc để cho cô cơ hội có một giấc mơ, “Má tôi làm việc trong các tang lễ, ba tôi làm việc ở nhà hàng Burger King.”Cô nói với báo BuzzFeed, rằng cô nợ ba má cô, nợ ông bà cô đã làm bất cứ những gì để cô có được điều cô muốn và ước mơ.