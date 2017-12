Đức Giám Mục Mai Thanh Lương Từ Trần Tại Quận Cam

Đức Giám Mục Mai Thanh Lương.QUẬN CAM, California (VB)-- Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, cựu Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange, đã từ trần vào lúc 10 giờ 20 phút sáng Thứ Tư ngày 6 Tháng Mười Hai năm 2017 tại bệnh viện St. Joseph, Orange, hưởng thọ 77 tuổi.Giám Mục Mai Thanh Lương là người Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ được Tòa Thánh Vatican phong chức giám mục.Theo tài liệu trên trang web của Giáo Phận Orange, Giám Mục Mai Thanh Lương được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận ngày 25 Tháng Tư, 2003, và được phong chức qua một Thánh Lễ tại thánh đường Saint Columban, Garden Grove, ngày 11 Tháng Sáu năm 2003Đức Cha Đa Minh Mmai Thanh Lương sinh ngày 20 Tháng Mười Hai, 1940 tại Ninh Cường, Bùi Chu. Ông học tiểu học trong một trường nói tiếng Việt và tiếng Pháp, rồi vào trung học Nhà Dòng Thánh Gia.Ông được gởi sang Mỹ học tại chủng viện của Giáo Phận Buffalo, New York, rồi vào Chủng Viện Thánh Bernard, Rochester, New York, nơi ông học triết và thần học.Sau đó, ông học đại học Canisius College ở Buffalo, tốt nghiệp cao học khoa học.Ngày 21 Tháng Năm, 1966, ông thụ phong linh mục, trong tư cách linh mục của Giáo Phận Đà Nẵng, nhưng do tình hình chiến tranh, ông không thể về phục vụ tại Việt Nam.Cuối cùng, ông được chuyển đến làm mục vụ tại Tổng Giáo Phận New Orleans.Giám Mục Mai Thanh Lương cũng từng là tuyên úy bệnh viện tại Buffalo, từ năm 1966 đến năm 1975; phó xứ giáo xứ St. Louis, Buffalo, từ năm 1975 đến năm 1976; giám đốc mục vụ cộng đồng Việt Nam, New Orleans, từ năm 1976-1983. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ Maria Nữ Vương, New Orleans, một giáo xứ có đa số giáo dân người Việt.Năm 1986, Linh Mục Mai Thanh Lương được Đức Giáo Hoàng John Paul II phong chức Đc ông.Đức Ông Mai Thanh Lương cũng là giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Quốc Gia Cộng Đồng Việt Nam, từ năm 1989 đến năm 2003, thành viên Hội Đồng Linh Mục Tổng Giáo Phận New Orleans từ năm 1987 đến năm 2003, và là linh mục niên trưởng vùng phía Đông New Orleans từ năm 2002 đến năm 2003.