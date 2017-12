Tin Mới Nhất Về Công Trình Nới Rộng trị giá $285 Triệu Của Pechanga Resort & Casino: Tháp Khách Sạn Mới Chuẩn Bị Đón Khách! Liên Lạc Bây Giờ Để Đặt Phòng Sử Dụng Từ 22 Tháng Mười Hai 2017

Minh họa các 'suite' mới của Pechanga Resort & Casino/Artist rendering of Pechanga Resort & Casino’s new suites.Với Mùa Lễ nay đã cận kề, du khách đang lập trước kế hoạch đặt phòng chỗ khách sạn để cùng gia đình mừng các ngày lễ. Và bây giờ quý vị có thể liên lạc đặt phòng tại tháp khách sạn mới của Pechanga, để được làm những người đầu tiên hưởng thụ một trong 568 phòng khách sạn và suite mới, từ ngày 22 Tháng Mười Hai, 2017. Trong công trình nới rộng khu resort với chi phí $285 Triệu, Pechanga Resort & Casino gia tăng thêm 568 phòng khách sạn và suite; hai nhà hàng mới; một diện tích 68,000 sq ft cho họp hành, hội thảo và sinh hoạt, tính luôn cả một khu vườn trên nóc nhà; và một khu spa sang trọng 25,000 sq ft. Tất cả sẽ mở cửa hoạt động vào cuối Tháng Mười Hai. Một quần thể hồ tắm rộng bốn acre rưỡi, với một khu lagoon nước nóng cùng những cầu trượt nước, được dự định bắt đầu mở cửa phục vụ khách vào Tháng Tư 2018.Cánh khách sạn mới gồm 96 suite và 472 phòng khách sạn sang trọng. Mọi phòng trong cánh khách sạn mới này đều cống hiến những tiện nghi và khả năng kỹ thuật tân kỳ.Kỹ thuật:-- TV hạng-phục-vụ-chiêu-đãi 55” và 65" lớn nhất trên thị trường. Với những TV hạng này, khách có thể yêu cầu các dịch vụ, như gọi lấy quần áo mang giặt, báo cần dịch vụ phòng, vào xem thực đơn cập nhật của nhà hàng, trả phòng... cùng rất nhiều dịch vụ khác-- Các chỗ cắm USB & nạp điện ở mỗi bàn cạnh giường, với tới 8 chỗ cắm – Còn có thêm chỗ cắm tại những đèn cạnh giường-- Dây cable HDMI dưới màn hình TV-- Hộp điều khiển từ xa Room Cast cho các loại thiết bị thông minh cá nhân. Với hộp điều khiển này, sau khi đã kết nối điện thoại di động của mình vào hệ thống wifi, khách có thể chuyển những show mình thích từ điện thoại di động của mình sang TV màn hình lớn trong phòng của khách sạn để xem...-- Bấm nút để hiện lên, bên ngoài cửa phòng, dấu hiệu báo cho nhân viên ở khách sạn biết ý của mình muốn phòng được dọn dẹp vệ sinh hay không muốn bị làm phiền, thay vì phải ra ngoài phòng treo bảng lên cửa-- Hệ thống mở đèn thông minh điện tử để giữ mức độ hữu dụng môi sinh 'eco efficiency' trong phòng (tuân thủ Title 24 của điều luật năng lượng Calif.)Nâng cấp tiện nghi trong phòng:-- Máy pha cà-phê Keurig-- Mini bar với chỗ dành cho các món ăn của khách-- Áo mặc và dép dùng trong phòng thoải mái tuyệt vời-- Két sắt trong phòng-- Các vật phẩm phòng tắm nhãn hiệu Molton BrownXin quý vị liên lạc đặt phòng ngay bây giờ tại www.Pechanga.com hay bằng cách gọi số (877) 711-2946, để trải nghiệm việc “Vui Chơi Ở Một Đẳng Cấp Khác” tại Pechanga Resort & Casino.Về Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến 4,000 trong số những máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort & Casino là một doanh nghiệp được điều hành riêng của Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort & Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga mở cửa 24-giờ và khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.***Pechanga Resort & Casino’s $285 Million Expansion Unveil:The New Hotel Tower is set to open!- Book now to reserve your stay starting December 22, 2017 -With the Holiday season just around the corner, travelers are planning ahead to book their vacation stay to celebrate with their families. You can now reserve your stay at Pechanga’s new hotel tower and be the first to stay in one of the 568 new hotel rooms and suite starting December 22, 2017. As part of its $285 Million resort expansion, Pechanga Resort & Casino adds an additional 568 hotel rooms and suites; two new restaurants; 68,000 square feet of meeting and event space including a rooftop garden; and a new, 25,000 square foot luxury spa all to open at the end of December. A four and one-half acre pool complex including a lagoon area and waterslides is slated to open in April 2018.The new hotel wing comprises 96 suites and 472 deluxe hotel rooms. Every room in the new wing offers state of the art amenities and technological capabilities.Technology:-- 55” and 65" hospitality-rated TV - largest currently on the market-- USB & charging stations on each nightstand with up to 8 ports to charge – Addt’l outlets in bedside lamps-- HDMI cable below TV monitor-- Room Cast remote for personal smart devices-- Button controlled hotel service & Do Not Disturb indicators-- Electronic smart lighting for in-room eco efficiency (adheres to Title 24 of Calif. energy code)Upgraded room amenities:-- Keurig coffee makers-- Mini bar with space for guest food items-- Plush robes & slippers-- In-room safe-- Molton Brown Bath ProductsBook your stay now at www.Pechanga.com or by calling (877) 711-2946, experience “Play On Another Level” at Pechanga Resort & Casino.About Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino offers one of the largest and most luxurious resort/casino experiences anywhere in the United States. Rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway, whether for the day or for an extended luxury stay. Offering 4,000 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is a privately-operated business of the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga is open 24 hours and guests must be 21 or older to enter the casino.