Chiếu Khán EB-5, Con Đường Đến Thẻ Xanh, Chương Trình Hướng Dẫn Trung Tâm Vùng

Cho đến nay, các nhà kinh doanh chưa đủ thời gian để nộp đơn cho chương trình đầu tư chiếu khán (visa) EB-5 đang trông chờ quốc hội Hoa Kỳ gia hạn chương trình này với số vốn đầu tư không thay đổi. Có ba viễn ảnh có thể xảy ra: Thứ nhất, thời gian gia hạn ngắn có thể kéo dài đến ngày 22 tháng 12 tới và gia hạn thêm cho đến giữa tháng Giêng năm 2018. Thứ hai, quốc hội có thể gia hạn đến ngày 18 tháng 3 năm 2018. Thứ ba, quốc hội gia hạn bình thường đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.Quốc hội hiện đang quá bận rộn với những vấn đề thảo luận như cải tổ thuế, chương trình DACA, bảo hiểm sức khỏe, nên sẽ không còn thời gian thảo luận về việc cải tổ chương trình đầu tư EB-5.Những đòi hỏi về chiếu khán (visa) EB-5 cho những nhà đầu tư muốn tham gia chương trình Trung Tâm Vùng về thực chất cũng giống như những yêu cầu của chương trình đầu tư EB-5 căn bản. Tuy nhiên, đầu tư theo chương trình Trung Tâm Vùng sẽ không cần phải theo những đòi hỏi nghiêm khắc về việc tạo công việc làm, vì họ có thể tạo những việc làm "trực tiếp" và "gián tiếp".Đối với loại Đầu Tư Trực Tiếp có vốn đầu tư 1 triệu hoặc 500.000 Mỹ kim, người đầu tư phải có mặt và phải tham gia tích cực vào việc quản trị công việc. Họ kiểm soát hoàn toàn tài chánh công việc kinh doanh.Tuy nhiên, đối với chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng, người đầu tư không tham gia việc quản trị dự án kinh doanh và sẽ không kiểm soát số tiền mà họ đầu tư. Họ không cần phải có mặt và có thể sống bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ, bất kể địa điểm kinh doanh của Trung Tâm Vùng ở đâu.Những thay đổi về việc duyệt xét hồ sơ dự trù thực hiện trong năm 2015 sẽ làm cho thời gian chờ đợi để được cấp chiếu khán EB-5 lâu hơn. Thời gian để có thể được cấp chiếu khán có thể chậm hơn ít nhất từ 3 tháng và có thể lên đến ba năm. Sự chậm trễ có thể sẽ làm cho chương trình đầu tư loại này giảm sức hấp dẫn đối với những nhà đầu tư Trung Quốc muốn có chiếu khán và thẻ xanh nhanh chóng cho người thân trong gia đình. Và, việc chờ đợi có thể kéo dài hơn cũng có thể làm giảm sự ích lợi của chiếu khán EB-5 đối với những người phát triển đầu tư cần có hạn kỳ để hoàn tất những dự án của họ.Phỏng chừng có từ 80% đến 85% ngân qũy EB-5 trong năm 2016 đến từ Trung Quốc, một quốc gia đang có nhiều vấn đề trầm trọng về môi trường và sức khỏe, và nhiều gia đình giàu có nghĩ đến việc di dân. Số tiền từ giới đầu tư Trung Quốc đã từng được dùng để xây những dự án Trung Tâm Vùng suốt tiểu bang California và những nơi khác, bao gồm khách sạn JW Marriot ở khu giải trí L.A Live trong trung tâm phố Los Angeles.Khu thương mại Ponoma Ranch Plaza, một khu phát triển rộng 74 mẫu với 32, 516 mét vuông dành cho nơi buôn bán lẻ và 32,516 mét vuông khác dành cho khu văn phòng, đang được xây dựng qua ngân sách của Trung tâm Vùng EB-5. Tại thành phố San Bernadino, các viên chức thành phố nói rằng các nhà đầu tư EB-5 mang lại 96 triệu Mỹ kim và 4,000 công việc cho kinh tế địa phương. Tại quận hạt Kern County, một trung tâm buôn bán lẻ với diện tích 30,518 mét vuông kỳ vọng sẽ mang lại 1,664 việc làm.Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc có khả năng có thể nản lòng vì phải đợi chiếu khán quá lâu, nhưng điều này có nghĩa là số chiếu khán sẽ còn dư nhiều hơn cho những nhà đầu tư ở các nước khác.Một Trung Tâm Vùng không có liên hệ nào hết với chính phủ Hoa Kỳ. Đây là một cơ sở kinh doanh tài chính tư nhân sắp xếp việc đầu tư những doanh nghiệp hội đủ những yêu cầu dành cho giới doanh nhân ngoại quốc. Người đầu tư ngoại quốc chỉ cần chuyển 500,000 Mỹ kim, cộng thêm lệ phí mở hồ sơ, cho Trung Tâm Vùng. Sau đó, Trung Tâm Vùng hoàn toàn kiểm soát tiền đầu tư. Đối với một số nhà đầu tư, Trung Tâm Vùng hấp dẫn họ vì họ không cần phải tự tham dự vào việc điều hành công việc. Và họ tự do sống bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ, lại có thể mang theo người hôn phối và con cái dưới 21 và không cần Sở di trú chấp thuận công việc làm ăn của họ.Bất lợi của chương trình Trung Tâm Vùng là nơi này hoàn toàn kiểm soát tiền của người đầu tư ngoại quốc. Nếu Trung Tâm Vùng bỏ tiền vào một doanh nghiệp nào đó bị thua lỗ quá nhanh, hoặc không thực hiện những yêu cầu của Sở di trú, người đầu tư ngoại quốc sẽ phải làm thủ tục nộp đơn xin chiếu khán EB-5 lại từ đầu. Và không có gì bảo đảm rằng người đầu tư sẽ thấy lại tất cả hoặc một phần nào đó số tiền 500,000 Mỹ kim mà họ phải bỏ vào một lần nữa.Trong quá khứ, một số Trung Tâm Vùng không duy trì quy định cung cấp 10 việc làm cho các công nhân Mỹ hoặc không thỏa mãn Sở di trú về việc họ vận hành công việc theo những đòi hỏi của chương trình đầu tư. Kết quả là Sở di trú điều tra những đơn xin lập Trung Tâm Vùng mới kỹ lưỡng hơn, và tỷ lệ chấp thuận những trung tâm mới ít hơn.Với những chương trình Trung Tâm Vùng đáng tin cậy, trung tâm này sẽ bỏ số tiền 500,000 Mỹ kim của người đầu tư vào qũy tín dụng cho đến khi Sở di trú chấp thuận cấp biên lai cho người đầu tư. Nếu một Trung Tâm Vùng nào nói rằng họ sẽ bắt đầu dùng số tiền ngay khi nhận được và sẽ không đợi Sở di trú cấp biên lai thì người đầu tư nên lo lắng về việc làm đầy mạo hiểm này.Văn phòng RMI đại diện chính thức cho một dự án đầy tiềm năng và uy tín tại Los Angeles. Có giấy phép của sở di trú Hoa Kỳ cho phép thu nhận 100 nhà đầu tư để xây một khách sạn Hyatt 192 phòng và 122 đơn vị gia cư. Nhà đầu tư có thể vừa chọn đầu tư định cư vừa mua một căn hộ để sinh lời và bảo tồn vốn. Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Với diện đầu tư EB-5, những nhà đầu tư có khả năng ở Việt Nam sẽ đối diện với những thách thức nào lớn nhất?- Đáp: Hình thức kế toán và kinh doanh ở Hoa Kỳ và Việt Nam khác nhau rất nhiều, vì thế, người đầu tư có khả năng ở Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn khi phải cung cấp nguồn gốc giấy tờ đầy đủ về số tiền mà họ dự định đầu tư ở Hoa Kỳ.- Hỏi: Những người sống chung với người đầu tư diện EB-5 sẽ ra sao?- Đáp: Người hôn phối và con độc thân dưới 21 tuổi của người đầu tư có thể được nhập cảnh Hoa Kỳ với người đầu tư. Người phối ngẫu và con cái sẽ được quyền đi làm và đi học tại Hoa Kỳ. Con trên 21 tuổi có cơ hội đi chung với gia đình nếu được áp dụng Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA).- Hỏi: Sau khi người đầu tư có Thẻ Xanh, họ phải đợi bao lâu mới có thể nộp đơn xin quốc tịch Mỹ?- Đáp: Họ phải đợi 5 năm mới có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ.