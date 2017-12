VN Nhập Rau Quả Tăng 72%

Việt Nam nhập cảng rau quả 11 tháng tăng tới 72,3%, mức tăng gấp gần 1,68 lần so với xuất cảng... theo tin của VnEconomy. Trong 11 tháng qua, xuất cảng rau quả tăng 43,2% trong khi nhập cảng cũng tăng đến 72,3%, gấp gần 1,68 lần so với xuất cảng. Cùng với xu hướng đẩy mạnh xuất cảng rau quả vào thị trường thế giới, đồng thời Việt Nam cũng phải mở cửa rộng hơn cho rau quả các nước vào thị trường nội địa. Trong 11 tháng đầu năm 2017, giá trị xuất cảng rau quả đạt 3,16 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2016. Top 4 thị trường xuất cảng hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam là: Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc với thị phần lần lượt là 75,6%, 3,6%, 2,9%, và 2,6%.