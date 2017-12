Mỹ Muốn Đưa Lực Lượng Bảo An LHQ Tới Miền Đông Ukraine

WASHINGTON - Ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ trong việc giải quyết xung đột Ukraine là đạt thương lượng về lực luợng bảo an LHQ.1 ngày trước khi hội đàm với người đồng cấp Nga, ngoại trưởng Tillerson tuyên bố tại 1 hội nghị của NATO “Ngưng bạo động là ưu tiên hàng đầu – điều chúng tôi tìm kiếm là đưa 1 lực luợng bảo an tới miền đông Ukraine”.Nga đã đưa đề nghị về lực luợng bảo an LHQ để bảo vệ đoàn quan sát viên ngưng bắn của OSCE tại miền đông Ukraine là nơi loạn quân thân Nga còn giao tranh rải rác với quân chính phủ.Phương tây ngờ rằng TT Putin muốn tìm kiếm các hạn chế với lực luợng bảo an để củng cố các thắng lợi của quân ly khai.Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố với các viên chức NATO: Nga phản đối đề nghị về lực luợng bảo an từ nhiều tháng, nhưng nay đồng ý – nhưng, ông công nhận còn nhiều bất đồng về các ủy nhiệm của lực luợng bảo an. Đó là lý do Hoa Kỳ tiếp tục nói chuyện với Nga.Đoàn quan sát viên ngưng bắn của “tổ chức hợp tác và phát triển - OSCE” thường bị bên này hay bên kia bắn trong lúc điều tra các vi phạm. 1 quan sát viên là công dân Hoa Kỳ thiệt mạng hồi Tháng 4 khi xe cán mìn nổ tung.