Nhân Vật Năm 2017 của TIME: Các Phụ Nữ Tố Cáo Tấn Công Sex

NEW YORK - Tạp chí TIME chọn các phụ nữ tố cáo thủ phạm tấn công tình dục là “nhân vật của năm 2017” – trong danh sách ứng viên, TT Trump cao hơn chủ tịch Tập Cận Bình 1 bậc.Thành phần gọi là “Những kẻ phá vỡ im lặng” gồm nữ tài tử Hollywood bị nhà sản xuất Harvey Weinstein xúc phạm thân thể cho đến dân thường bị nam giới xách nhiễu. Các tố cáo nổi lên liên tục mỗi ngày từ nhiều tuần qua – 1 số dân biểu, nghị sĩ mang tiếng xấu.Nhà báo nhắc lại: chính TT Trump bị 16 phụ nữ tố cáo trong thời gian vận động tranh cử.TIME nêu tên cụ thể nạn nhân tấn công tình dục Ashley Judd là nữ tài tử đầu tiên tố cáo chủ nhân ông Weinstein năm nay 65 tuổi.Bài viết của TIME nêu rõ: các nạn nhân giữ im lặng từ nhiều năm – những ngưiời phá vỡ im lặng đã phát động cuộc cách mạng của khước từ, đã phơi bày thủ phạm hàng ngày, lật đổ các viên chức, lột mặt nạ thần tượng và số trường hợp khởi tố tại toà.Trong khi đó, New York Times đăng bài mô tả chi tiết bộ máy quyền lực cho phép ông Weinstein hù dọa, làm im tiếng các nạn nhân trong nhiều năm.Trang mạng kết nối nạn nhân lạm dụng tình dục #MeToo đuợc hàng triệu người tại 85 nước tiếp cận.TIME bắt đầu chủ đề “Person of the Year” năm 1927.