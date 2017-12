Phá Vỡ Âm Mưu Ám Sát Thủ Tướng Anh

LONDON - Tình báo nội địa bắt 2 nghi can âm mưu ám sát Thủ Tướng Theresa May và phá hỏng kế hoạch tấn công khủng bố tại Manchester.Scotland Yard loan báo hôm Thứ Tư: 2 nghi can bị đưa ra toà trong ngày.Cơ quan an ninh nội địa MI-5 xác nhận với truyền thông: âm mưu ám sát Thủ Tướng đã bị phá vỡ.Theo tin của Sky News, văn phòng chính phủ trên đường Downing bị âm mưu đặt bom, 2 nghi can định ám sát bà May trong lúc hỗn loạn diễn ra sau khi bom nổ.BBC và 5, 6 tờ báo mô tả kế hoạch ám sát là mang đặc tính thí mạng của khủng bố Hồi Giáo.Cảnh sát London cho hay: các nghi can Naa’imur Zakariyah Rahman 20 tuổi và Mohammed Aqib Imran 21 tuổi bị truy tố về tội âm mưu khủng bố và đã chuẩn bị hành động. 2 nghi can bị bắt hôm 28-11.Trong buổi họp nội các hôm Thứ Ba, MI-5 báo cáo đã phá hỏng 9 âm mưu khủng bố trong năm 2017.Tài liệu của MI-5 khuyến cáo nội các May rằng ISIS đang tan rã ở Trung Đông, nhưng tuyên truyền bằng mạng của ISIS vẫn có khả năng cực đoan hoá giới trẻ, biến họ thành “khủng bố sói cô đơn” bạo động tại chỗ.