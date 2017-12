Thánh Giá Long Tân Trao Về Úc

HANOI -- Chính phủ CS Việt Nam đã giao Thánh Giá Long Tân cho Australia.Bản tin VOA ghi rằng CS Việt Nam vừa giao Thánh Giá Long Tân cho Úc sau các cuộc mật đàm giữa chính quyền hai nước, truyền thông Úc cho biết ngày 6/12, dẫn lời cảm ơn của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull về sự “rộng lượng” của Hà Nội.Theo ABC, Thánh Giá Long Tân đã được Việt Nam giao cho Úc từ đầu tháng trước như một động thái mở màn cho hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sự kiện này đã được cả hai phía giữ bí mật cho tới ngày 5/12, khi Thánh Giá Long Tân được chính thức đặt tại phòng trưng bày Reg Saunders của Úc.Trong lễ tưởng niệm ở Canberra hôm 6/12, Thủ tướng Turnbull nói ông cám ơn người đồng nhiệm Việt Nam về “hành động quảng đại tuyệt vời”.VOA ghi rằng các giới chức Úc cho biết việc di chuyển Thánh Giá Long Tân đã được giữ bí mật trong suốt những tuần qua vì tính “nhạy cảm” của vấn đề.Thánh Giá Long Tân được Việt Nam xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 1988. Thánh Giá sau đó được đưa về trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai vì lý do “bảo vệ an toàn” cho cây thập tự.Sự kiện Việt Nam giao Thánh Giá Long Tân cho Úc diễn ra sau khi Hà Nội có quyết định không cho phép các cựu chiến binh Úc trở lại Long Tân để tưởng niệm các tử sĩ trong trận đánh này.Theo tự điển Wikipedia, Thập tự giá Long Tân là một cây thập tự mà binh lính Quân đội Úc dựng lên làm bia tưởng niệm những đồng đội của họ tử trận trong Trận Long Tân thuộc Chiến tranh Việt Nam. Trên tấm bia có gắn biển đồng được làm từ chính quốc Úc đưa sang Việt Nam viết rằng: “Kỷ niệm những người lính thuộc Đại đội D, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1 lực lượng đặc nhiệm Hoàng gia Australia đã bỏ mình tại nơi đây trong trận đánh Long Tân, ngày 18 tháng 8 năm 1966”. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, cây thập tự Long Tân và địa điểm dựng cây thập tự đã được nước này xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia với tên gọi “Bia hình thánh giá” vào năm 1988. Vì lý do bảo vệ an toàn cho cây thập tự, tỉnh Đồng Nai đã xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm thời đưa cây thập tự về bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Đồng Nai. Và bây giờ, trao vê Úc.Theo các thông tin trên Tự Điển Bách Khoa Mở, Trận Long Tân có thể là trận đánh nổi tiếng nhất của quân đội Úc trong chiến tranh Việt Nam. Cuộc đụng độ này xảy ra vào hai ngày 18 và 19 tháng 8 năm 1966 tại một khu rừng cao su gần xã Long Tân, phía nam Vũng Tàu Việt Nam. Đây là lần duy nhất trong toàn cuộc chiến Quân đội Úc đơn phương đối đầu với du kích VC Miền Nam. Trận chiến này Quân đội Úc sử dụng ưu thế hỏa lực, lại được xe tăng và máy bay yểm trợ khiến VC bị thiệt hại nhiều.Trận chiến tại Long Tân trở thành một biểu tượng của lòng can đảm của Quân đội Úc trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ngày nay, các cựu chiến binh Úc vẫn hàng năm về thăm Khuôn viên Thập Tự kỷ niệm Long Tân tại Bà Rịa - Vũng Tàu.