Linh Mục Thục: VC Bẫy Nguyễn Nam Phong

Bản tin UCA News ghi lời Linh mục John Baptist Nguyen Dinh Thuc, giáo xứ Song Ngoc, tố cáo chính quyền Hà Nội chơi bẩn để vu cáo Nguyen Nam Phong, 37 tuổi.Linh mục nói rằng công an CSVN đã dàn dựng chứng cớ giả để bắt nhà hoạt động môi trường Nguyễn Nam Phong.Nguyễn Nam Phong từ giaó xứ Ngọc Sơn, tỉnh Nghệ An, biến mất vào ngày 27/11/2017 sau khi một người bạn mời anh vào tiệm uống nước.Sang hôm sau, công an tỉnh thông báo vợ anh Phong rằng anh Phong bị bắt vì “quan hệ tình dục với gái bán dâm.”Sang ngày 29/11/2017, công an nói với vợ anh Phong rằng anh Phong cũng bị truy tô vì “chống đối nhân viên công lực trong khi thi hành công vụ.”Linh mục Nguyen Dinh Thuc nói rằng chính quyền “chơi trò bẩn nhắm vào anh Phong.”Linh mục nói rằng anh Phong bị giam là do truy bức chính trị, vì anh Phong cũng là thành viên Hôi đồng Giáo xứ, Giáo lý viên, và lãnh đạo Thiếu Nhi Thánh Thể.Linh mục nói hôm 2/12/2017 rằng anh Phong hiền lành, một giáo dân gương mẫu, làm việc thiện lành.Linh mục Nguyễn Đình Thục kêu gọi các linh mục và giáo dân hãy lên tiếng ủng hộ anh Phong, đòi CSVN trả tự do anh Phong.Linh mục nói anh Phong bị bắt có lẽ vì anh kêu gọi mọi người ký tên vào đơn kiện chống công ty thép Đài Loan Formosa đổ chất thải ra biển năm 2016, và rồi sau đó biểu tình.Ngày 27/11/2017, chính quyền kết án nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa, 21 tuổi, 7 năm tù vì phổ biến tài liệu chống nhà nước.Anh Hóa cũng là người tích cực chống Formosa.