Trong Lễ Kỷ Niệm 93 Năm Khai Minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.Westminster (Bình Sa) -- Tại hội trường Châu Đạo California số 14072 Chestnut ST, Thành Phố Westminster, Nam California vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 03 tháng 12 năm 2017, Châu Đạo Cao Đài California đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Khai Minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 93.Tham dự buổi lễ có các vị chức sắc cùng đồng đạo về từ các Tộc Đạo Orange County, Nam California,Quan khách có: Hội Đồng Liên Tôn do Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn hướng dẫn phái đoàn gồm có: Linh Mục Mai Khải Hoàn, Linh Mục Trần Công Nghị, MS. Nguyễn Văn Bé, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, ngoài ra còn có HT. Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và phái đoàn, HT. Thích Tâm Thành Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City KS. Nguyễn Mạnh Chí, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, một số qúy vị đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt, các vị thân hào nhân sĩ, qúy vị lãnh đạo hội đoàn, đoàn thể cộng đồng, các cơ quan truyền thông và đồng đạo Cao Đài tham dự.Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc do ông Ngô Thanh Thảo và anh Ngô Thiện Đức,Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo, Đoàn Lân biểu diễn chào mừng quan khách và đồng đạo.Ban tổ chức giới thiệu Anh Nguyễn Chánh Thi, Hội Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội San Diego lên điều hợp chương trình.Mở đầu Anh Thi giới thiệu Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy chư liệt vị đã bỏ thì giờ qúy báu trong ngày Chủ Nhật đến tham dự lễ kỷ niệm ngày Khai Minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm đạo Thứ 93 hôm nay. Ông tiếp: “Ngày rằm Tháng Mười năm Bính Dần 1926, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bắt đầu truyền bá công khai mở ra kỷ ngyên mới cho dân tộc Việt Nam và cả nhơn loại trên thế giới một giáo thuyết “Vạn Giáo Nhất Lý”, xây dựng nền móng thương yêu cho thế hệ hiện hữu và mai sau.Có thể nói, đây là niềm vui không chỉ riêng cho người tín đồ Cao Đài mà là chung cho dân tộc Việt Nam và cả nhơn loại nữa.Thật vậy Đức Chí Tôn khai nền Đại Đạo vào thời Hạ Ngươn mạt pháp và đã chọn dân tộc Việt Nam, một dân tộc hiền hòa, có tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo hết sức trong sáng để gieo hạt Thánh Cốc. Chính hạt Thánh Cốc nầy, người tín đồ Cao Đài chúng tôi đang vun phân, tưới nước cho cội được sum suê, cho hoa nở tươi tốt, cho trái ngọt ngào và đang trên đà cống hiến hạt giống qúy nầy cho nhơn loại cùng nhau gieo trồng và chung hưởng.Ở hạt giống qúy nầy, nhơn loại sẽ nhìn thấy:Chỉ có một đấng Thượng Đế duy nhất là nguồn gốc của tất cả chúng sinh. Mối tương quan giữa Thượng Đế và nhơn loại là mối tương quan cha con nên tất cả mọi chủng tộc trên qủa địa cầu đếu là anh em ruột thịt. Chỉ có tình thương đại đồng mới xây dựng một thế giới hòa bình và an lạc...”Tiếp theo, Chánh Trị Sư Ngô Thanh Thảo lên nói về ý nghĩa ngày khai đạo, ông trình bày tóm lượt tại sao Đức Chí Tôn khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; ông cho biết về tôn chỉ và mục đích cũng như nền tảng triết lý Đại Đạo và sứ mạng người tín đồ Cao Đài. . Triết lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có hai phần: Thiên Đạo giải thoát và Thế Đạo đại đồng. Đạo Cao Đài nhằm hoàn thiện hóa con người, kiến tạo cuộc sống an bình trong xã hội, lấy nhân bản làm nền tảng, trong đó nhân quyền được tôn trọng, nhân tính được phát huy để xây dựng một thế giới nhân loại hòa bình, văn minh, đạo đức bình đẳng không phân biệt giai cấp...Sau đó Ban hợp ca lên hát bản “Mừng Ngày Khai Đạo.”Đốc Sự Hoa Thế Nhân trong phần phát biểu ông cho biết: “Đạo Cao Đài và đạo Phật Giáo Hòa Hảo là hai đạo phát xuất tại Việt Nam khác với nhiều tôn giáo khác du nhập từ nước ngoài vào. Vì là một đạo phát xuất từ trong nước nên đạo cũng mang dấu ấn của những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc ta, thậm chí có thể nói đạo Cao Đài đã là nhân tố tích cực trong lịch sử tranh đấu giành độc lập của quốc gia Việt Nam vào những năm 1940-1950.”Đó là thời gian những phong trào cách mạng dân tộc hình thành để tranh đấu chống lại sự cai trị của thực dân Pháp. Đốc Sự Hoa Thế Nhân phân tích “Lúc bấy giờ nhân sĩ trí thức quốc gia trong đó có nhân sĩ trí thức Cao Đài đều đứng trước ngã ba đường, một là hợp tác với phong trào cộng sản đệ tam quốc tế do Hồ Chí Minh lãnh đạo được Nga-Tầu hậu thuẫn. Hai là hợp tác với Pháp để cải tiến dân sinh nâng cao dân trí nhằm giải thoát ách cai trị của thực dân Pháp. Ba là tự phát đứng lên làm cách mạng dân tộc, chống lại cả cộng sản vô thần lẫn ách cai trị của thực dân Pháp. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã chọn con đường thứ ba tức là tự lực đứng lên để làm cách mạng quốc gia dân tộc, dù biết chắc rằng chống lại hai thế lực lớn là cộng sản quốc tế và chánh quyền thực dân Pháp thì sẽ gặp nhiều gian nan và sẽ phải hy sinh xương máu của con em bổn đạo rất nhiều...”Ông Dũng Phạm thay mặt giới trẻ trong lời phát biểu ông cho biết: “giới trẻ Cao Đài đã nhận thấy trách nhiệm của mình là cần phải tiếp nối, gìn giữ và phát huy đại nghiệp đạo ngày thêm tốt đẹp hơn. Cho đến nay giới trẻ Cao Đài đã đạt được một số thành quả như thành lập Đại Đạo Thanh Niên Hội ở các Thánh Thất, mục đích là để giúp các em nhỏ sinh hoạt vui chơi và dìu dắt con em vô con đường đạo đức; mở các lớp Việt ngữ góp phần vào việc gìn giữ tiếng Việt cho các thế hệ kế tiếp của cộng đồng người Việt. Trong tương lai gần giới trẻ Cao Đài cũng sẽ mở các lớp Giáo Lý và lớp Lễ Sĩ để cùng nhau gìn giữ nền đạo và tu tỉnh con người mình sống cho có đạo đức, hữu ích cho nhân quần xã hội.”Sau đó Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn trong lời phát biểu ông nói: Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài đã trải qua những gian nan của hai nền đạo đã không ngớt bị cộng sản tìm mọi cách phá đạo nhưng cho đến nay, cả hai đạo Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo vẫn là những tôn giáo có nền đạo vững chắc nơi các tín đồ của mình mỗi ngày một gia tăng.Chương trình tiếp tục với phần phát biểu của quan khách và qúy vị dân cử, đại diện dân cử.Kết thúc chương trình với bữa tiệc chay thân mật do Ban tổ chức khoản đãi, mọi người cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ xuất sắc do các anh chị trong đoàn Thanh Niên Đại Đạo và một số nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 722-9788.