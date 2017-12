Lễ Phát Giải Văn Thơ Lạc Việt 2017 Tại San Jose

Trong buổi lễ.Lê Bình“Thành Công, Phong Phú, Ấm Cúng , Ý Nghĩa, Vui Vẻ, Mang Không Khí Ngày Hội.” Đó là nhận xét chung của quan khách và thân hữu tham dự buổi Lễ Phát Giải của Văn Thơ Lạc Việt năm 2017.Vào lúc 5:00 PM ngày Chúa nhật 03/12/2017, tại nhà hàng Grand Fortune, San José, California, Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt đã tổ chức buổi Phát Thưởng Giải Văn Thơ năm 2017 với sự tham dự của trên hai trăm quan khách và thân hữu. Về phía giới chức Chính Quyền Liên Bang, Thành Phố có: Ông Hiệp Nguyễn đại diện cho DB Liên bang Rho Khanna, Nghị Viên San Jose Nguyễn Tâm, và bà Cẩm Vân UV Học Khu East Side. Các nhà văn nhà thơ nhà báo trong Thi Văn Lạc Việt: Nhà văn Giao Chỉ, nhà thơ Đông Anh, nhà thơ Chinh Nguyên, Họa sĩ Vũ Thị Ngà, Họa sĩ Đào Hải Triều, BS Trần Văn Nam, Ông Tony Đinh, và giới truyền thông báo chí Việt ngữ.Buổi lễ được TS Nguyễn Hồng Dũng điều khiển, Hoàng Thưởng đảm trách phần nghi thức khai mạc. Sau lễ chào cờ và mặc niệm, do nhà báo Lê Văn Hải, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn chào mừng. Ông mở đầu: “Lại một lần nữa, tôi hân hạnh thay mặt các Anh Chị Em trong Ban Tổ Chức, xin gởi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến với tất cả quý vị hiện diện trong buổi phát giải ngày hôm nay. Quý vị đã quan tâm đến vấn đề gìn giữ và phát huy tiếng Mẹ, hoặc đã có cảm tình đặc biệt với Văn Thơ Lạc Việt, để bỏ thời giờ quý báu của buổi chiều đẹp cuối tuần mùa lễ, đến đây, tham dự buổi phát giải này. Sự có mặt của quý vị, là phần thưởng tinh thần quý báu với VTLV và với Anh Em trong BTC chúng tôi.”Ngoài những lời chúc mừng và cảm tạ, nhà báo còn đề cập đến một vấn đề đang gây xôn xao trong dư luận “Sự thay thay đổi chữ viết của tiếng Việt (trong nước). Ông phát biểu: “Kính thưa toàn thể quý vị. Chắc quý vị đều biết một bản tin đặc biệt về Tiếng Việt trong những ngày qua, có cả một âm mưu thâm độc, muốn xóa bỏ tiếng Việt của CSVN. Qua một Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Bùi Hiền chủ trương, ở cuộc hội thảo về ngôn ngữ học tháng 9 năm 2017, do hội ngôn ngữ học Quy Nhơn tổ chức, Và đã cho ra mắt bộ sách Tiếng Việt cải cách, dày 2 ngàn 200 trang! Do nhà xuất bản Dân Trí phát hành.Nếu áp dụng tiếng Việt theo lối mới cải cách này, tiếng Việt phát âm, viết theo lối Tầu, chắc chắn thế hệ nối tiếp, sê cắt đứt với mọi quá khứ, văn hóa, lịch sử Việt. Và chính người Việt với nhau, cũng không còn hiểu được nhau nữa!(Mất ngôn ngữ) tai họa đồng hóa, mất nước là điều nhìn thấy trước mắt! Thật đúng với câu: Tiếng Việt còn, nước Việt còn, tiếng Việt mất, nước mất!Văn Thơ Lạc Việt đã nhận ra trước những thảm họa này từ lâu, nên đã không ngần ngại xông vào cuộc chiến đấu trên mặt trận văn học, văn hóa, đến nay đã là 25 năm! Mà giải văn thơ mỗi năm, (có từ 10 năm nay) chỉ là một trong những hoạt động của các tấm lòng, muốn gìn giữ và phát huy tiếng Mẹ.Nhưng để làm được những công tác có ý nghĩa này, kéo dài một phần tư thế kỷ, là nhờ đến những ân nhân yểm trợ tinh thần, cũng như vật chất bền bỉ, tiếp xăng liên tục, để chúng tôi mới có thể đi được đoạn đường dài như thế.May mắn, lại có rất nhiều khuôn mặt Quý Ân Nhân đang có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay! Tôi xin được yêu cầu quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn, đến những ân nhân của VTLV đang hiện diện ở nơi đây.Xin gởi lời chúc mừng đến các thí sinh trúng giải năm 2017. Xin gởi lời cám ơn đến Ban Giám Khảo, xin gởi lời cảm tạ đến tất cả Quý Anh Chị Em trong VLV đã góp nhiều công sức cho gải thưởng này.Kính Chúc tất cả quý vị có một buổi tối sinh hoạt văn học nghệ thuật vui tươi, nhiều ý nghĩa. Trong không khí cuối năm, không quên kính chúc Quý Vị và Gia Quyến một mùa lễ an vui, hạnh phúc và mọi điều may mắn.”Tiếp theo sau đó là bản hợp ca Văn Thơ Lạc Việt (thơ Đông Anh) do toàn thể các thành viên của BTC trình bày. Sau đó là phần phát giải và tặng quà. Giải nhất Văn được trao cho ông Võ Hoàng Thanh đến từ Nam Cali,với số tiền $500.00 và một số quà do các nhà bảo trợ gửi tặng, hai giải Nhì và Ba trao cho hai tác giả Liên Trinh và Hùng Bi đang sống tại Việt Nam, với số tiền thưởng $300.00, $200.00 và quà tặng. Hai tác giả này đều có người thân ở Hoa Kỳ đại diện nhận thay. Nhà thơ Hồng Phúc đến từ Texas nhận thay Giải Nhì cho tác giả Liên Trinh, và Giải 3 được anh Lê Tuấn tại San José nhận thay cho tác giả Hùng Bi. Theo Ban Tổ chức cho biết thì năm nay không có phần thưởng cho giải Thơ vì những tác phẩm tham dự không đạt yêu cầu.Xen kẽ trong buổi Lễ là một chương trình văn nghệ phong phú tạo nên được một không khí ấm cúng, vui vẻ. Ngoài ra, còn có phần xổ số và tặng sách do báo Thằng Mõ tặng.