Tốt Hơn, Chí Phèo, Cá Sấu, Trêu Ghẹo, Nhiễm Chì…

Xuân NiệmKinh tế Việt Nam hiện nay tốt hơn 50 năm về trước? Dĩ nhiên, bởi vì người dân đa số hài lòng vì có điện thoại di động, có tiệm Internet để vào gửi email hay chơi game... Nhưng có những cái tốt đẹp ở Miền Nam đã bị xóa sô hẳn. Thí dụ, hồi xưa học hết bậc trung học là miễn phí. Nếu học Đaị học công lập (như Luật Khoa, Văn Khoa, Khoa Học, Sư Phạm, Mỹ Thuật...) cũng được miễn phí, chỉ phải trả tiền sách giáo khoa (hồi đó, đa số là courses quay roneo...)... thì sao gọi là giáo dục bây giờ tôt hơn được. Hôi xưa chưa có phim sex, bây giờ mới có... thì lại là chuyện khác.Bản tin RFA ghi rằng Trung tâm Nghiên Cứu PEW, trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 12 cho công bố kết quả thăm dò ý kiến người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới về cuộc sống hiện nay so với nửa thế kỷ trước...Trường hợp Việt Nam, có đến 91% người được hỏi ý kiến thừa nhận điều kiện kinh tế hiện nay là tốt nên 88% cho rằng cuộc sống vào thời điểm này tốt hơn so với 50 năm trước....Có những người tên Hiền lại đưa ra các ý kiến không hiền tí nào.Như anh Nguyễn Sóng Hiền, hiện là nghiên cứu sinh Trường ĐH Newcastle (Australia), gửi tới Vietnamnet bài viết nêu quan điểm về việc có nên tiếp tục dạy tác phẩm "Chí Phèo" trong chương trình phổ thông hay không.Bản tin viết:“VietNamNet giới thiệu bài viết của anh Nguyễn Sóng Hiền......Ở khía cạnh văn học, tác phẩm có thể được đáng giá là thành công về phong cách viết. Tuy nhiên, đứng trên góc độ giáo dục, theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng cần cân nhắc kỹ lại.Liệu có nên vẫn tiếp tục giữ trong chương trình phổ thông hay không, khi mà bản thân tác phẩm "Chí Phèo" không có ý nghĩa nhiều về mặt giáo dục, mà ngược lại, có thể có những tác động xấu về mặt nhận thức của học sinh?”Trong phần ý kiến, VietnamNet ghi lời Độc giả Nguyễn Hoàng:“Trường Mỹ, Úc còn dạy tác phẩm này và xem như tác phẩm kinh điển (cùng với việc dạy "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng nữa). Bạn là nghiên cứu sinh nhưng còn yếu về lý luận văn học và lý thuyết về khoa học phát triển con người, phân tích thì theo cảm tính, nên bài viết của bạn như đánh tráo khái niệm.”Bạo lực? Dĩ nhiên. Lịch sử là bạo lực, văn học cũng có khi bạo lực. Nhưng bài học phải lựa ra chứ, sao hễ cứ gì ghét là bỏ ra.Nếu theo ý kiến Nguyễn Sóng Hiền, hẳn là cũng nên đề nghị môn Sử xóa hết các sự kiện về bạo lực (Hai Bà Trưng chống quân Tô Định, nhà Trần chống quân Nguyên Mông, các vua VN ta lại tàn sát quân Chiêm Thành, lấn đất Chân Lạp...). Xóa hết vì nhiều bạo lực chăng? Bởi vì bạo lực không tốt cho nhận thức giáo dục học sinh? Vai trò giáo viên ở đâu?Báo Tuổi Trẻ kể chuyện bà Nguyễn Thị Gái - nữ công nhân tại Tây Ninh ra trụ ATM rút tiền thì tá hỏa phát hiện tiền lương của mình trong thẻ đã bị rút mất....Theo hình ảnh này, nhân viên ngân hàng Vietinbank KCN Trảng Bàng cho rằng có hai người đàn ông mặc áo sẫm màu đã rút tiền từ tài khoản của bà Gái tại trụ ATM vào lúc 12h12 phút ngày 18-10.Tuy nhiên, bà Gái khẳng định thời điểm trên bà vẫn đang bên trong công ty, thẻ ATM cũng đang giữ bên người.Báo Thanh Niên kê rằng vào sáng 5.12, một người đàn ông chạy xe tải loại nhỏ chở một con cá sấu dài khoảng 1,5 m, nặng hơn 50 kg đến chợ Túy Loan, TP.Đà NẵngNgười này rao sẽ xẻ thịt cá và bán nếu có đủ người góp tiền mua toàn bộ và chia thịt....mặc dù người bán xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh quá trình nuôi, nguồn gốc mặt hàng hợp lệ nhưng theo quy định, mặt hàng này không được bày bán ở chợ Túy Loan nên lực lượng quản lý đã yêu cầu di dời cá thể cá sấu ra khỏi khu vực chợ.Bản tin Infonet kể: Trêu ghẹo nữ nhân viên quán karaoke, 1 nam thanh niên thiệt mạng.Vụ việc trên xảy ra tại quán Karaoke Song Long Quán thuộc thôn Anh Dũng, xã Đông La - Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, do chị Trần Thị Giang (39 tuổi) làm chủ.Báo Lao Động kể: Hàng nghìn ôtô, xe máy vi phạm đang trong tình trạng phơi mưa, phơi nắng, sắp trở thành đống sắt vụn tại các bãi trông giữ xe vi phạm của CSGT Hà Nội.Báo Hà Nội Mơ1ới kể: Nhiễm độc chì - mối họa bị bỏ qua...Từ thuốc, thực phẩm, nguồn nước, đất, không khí cho tới các vật dụng trong gia đình… đều có nguy cơ gây nhiễm độc chì cho cơ thể người mà ít ai ngờ tới. Thế nhưng, với đặc trưng tích tụ lâu ngày rồi mới phát tác, nhiều người bỏ qua cảnh báo nguy hiểm nhiễm độc chì để rồi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.Báo Pháp Luật kể chuyện giúp sinh viên nghèo cần máy laptop để học: Bán hai con trâu mới mua nổi cái laptop.PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.SG - UTE chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM trong chương trình phát động quyên góp máy tính cho sinh viên khó khăn, ngày 5-12....nhiều SV đang theo học ngành CNTT tại trường nhưng không có máy tính vì gia cảnh khó khăn, trong khi máy tính là "xương sống" phục vụ học tập của sinh viên ngành này.Từ sự cảm thông này, PGS-TS Đỗ Văn Dũng đã phát động tập thể giảng viên, doanh nghiệp, mạnh thường quân, cựu sinh viên đồng hành cùng chương trình để tặng máy tính không thường dùng để các SV có phương tiên học tập tốt hơn. Cùng đó, thời gian tới trường sẽ liên kết với các doanh nghiệp, cựu SV để cho SV mượn máy tính phục vụ học tập trong bốn năm học.