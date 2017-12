Trump Có Thể Tuyên Bố Jerusalem Là Thủ Đô Do Thái

Tổng Thống Donald Trump được dự đoán sẽ tuyên bố hôm Thứ Tư rằng Hoa Kỳ thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái và sẽ dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về đó, là quyết định mà có thể khuấy động Trung Đông và đe dọa các nỗ lực của chính phủ để đạt được thỏa thuận hòa bình trong khu vực.Tổng thống đã gọi điện thoại một vòng cho Chủ Tịch Mahmoud Abbas của Palestine, Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và Vua Jordan Abdullah mà ông đã cho biết ý định của mình, theo các đọc lại của những cuộc gọi từ các viên chức ngoại quốc cho biết.Điều chưa rõ là không biết khi nào Trump muốn dời tòa đại sứ Hoa Kỳ, nhưng một viên chức chính quyền nói rằng ông được dự đoán sẽ ký bác bỏ việc trì hoãn dời tòa đại sứ ít nhất 6 tháng.Thừa nhận Jerusalem là thủ đô sẽ làm giận dữ thế giới Hồi Giáo, đặc biệt nếu Trump nói rằng thành phố đó nên nằm dưới sự kiểm soát của Do Thái.Cả Do Thái và Palestine đều cho rằng Jerusalem là thủ đô của nước họ. Nhưng Hoa Kỳ và hầu hết phần còn lại của thế giới thì đã từ chối đưa ra lập trường về số phận của thánh địa này, viện cớ rằng nó là chủ điểm để giải quyết trong các cuộc hòa đàm.Nhiêu viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cảnh báo Tòa Bạch Ốc và các đại sứ quán trên thế giới ră2ng quyết định đó có thể dẫn tới bạo động trong khu vực.