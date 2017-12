Philippines: TT Duterte Gọi Loạn Quân CS Là Khủng Bố

MANILA - TT Duterte tuyên bố hôm Thứ Ba: loạn quân CS tại Philippines là khủng bố.Trong năm qua, TT Duterte ra lệnh trả tự do các thủ lãnh của loạn quân CS để khuyến khích thương luợng. Nhưng, lực luợng an ninh vẫn bị tấn công, hoà đàm đã bị đình chỉ từ mấy tuần qua.TT Duterte ký sắc lệnh hôm Thứ Ba, tuyên bố 2 nhóm loạn quân CS là khủng bố.Đảng CS Philippines (hay CPP) với 3800 tay súng, và “quân đội nhân dân – NPA” đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố từ 2002. Loạn quân CS Philippines hoạt động từ 1968.Hoà đàm ngưng trong tháng qua sau khi loạn quân CS phục kích cảnh sát tại miền nam, gây thiệt mạng 1 cảnh sát viên và 1 hài nhi 4 tháng tuổi.Sắc lệnh của TT Duterte cũng cho phép lực luợng an ninh tống giam những kẻ hậu thuẫn loạn quân CS bằng vật chất.