Trump Định Lập Hệ Thống Tình Báo Tư Do TT Điều Khiển

WASHINGTON - Các nguồn tin thông thạo cho hay: TT Trump đang xem xét khả năng tạo ra 1 hệ thống tình báo tư dưới quyền kiểm soát trực tiếp của ông.Dự định này gồm 1 phần là đề nghị của giám đốc sáng lập an ninh tư Blackwater là Erik Prince, tách riêng với các cơ quan tình báo hiện hữu như là “đối trọng” với “thế lực ngầm” bị nghi là chống lại TT tỉ phú địa ốc, theo tường thuật của The Intercept.Chủ nhân Prince từng cung cấp nhân viên an ninh tư và Blackwater từng gây tai tiếng giết người trong lúc hoạt động tại Iraq. Sau đó, Blackwater đổi tên và giám đốc Prince ký hợp đồng đấu thầu an ninh với Trung Cộng và các tiểu vương quốc Arap Emirates (UAE).Hệ thống tình báo tư đuợc đề nghị sẽ đưa gián điệp tới Iran và Bắc Hàn.Phát ngôn viên HĐ an ninh quốc gia không xác nhận HĐ hay Bạch Ốc đã đuợc nghe thuyết trình về dự án – nhưng tin của The Intercept xác nhận giám đốc CIA Mike Pompeo đang vận động.Ngoài ra, ông Prince không nhận là 1 phần của đề nghị.