Trẻ Em VN Gửi Thiệp Noel Xin Trump Giúp Nhân Quyền VN

Mùa Lễ Giáng Sinh năm nay, TT Trump sẽ có dịp đọc nhiều thiệp Noel mà nội dung là xin giúp can thiệp thả các nhà đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, theo bản tin của Đài BBC cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin BBC viết rằng, “Một nhóm trẻ em gốc Việt gửi thiệp Giáng sinh đến Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thả hai nhà hoạt động nữ để họ đoàn tụ cùng gia đình.“Hôm 4/12, trả lời BBC Tiếng Việt qua email, ông Hoàng Vi Kha, người sáng lập nhóm Viet Toon và cũng là hiệu trưởng trường Việt ngữ Thăng Long tại thủ đô Hoa Kỳ cho biết:“"Sang tháng 12, nhân ở Mỹ có thông lệ trẻ em viết thiệp 'I Wish' gởi tới tổng thống, nhóm Viet Toon đã thực hiện một số thiệp và học sinh trạc tuổi bé Nấm tại trường Thăng Long đã tích cực hưởng ứng.“"Có vài em đã rất xúc động khi biết Mẹ Nấm bị y án 10 năm tù. Có em mắt đỏ hoe khi nhìn và nghe nói tới hoàn cảnh của Nấm, Gấu (vì các em mới trải qua ngày lễ Tạ Ơn đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, trong khi Nấm, Gấu lại không được như thế)," ông Kha viết.“Nội dung một số tấm thiệp hầu hết đều kêu gọi trả tự do cho hai nhà hoạt động nữ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga để họ được đoàn tụ với gia đình.“Khung lá thiệp ghi sẵn hai dòng: "Santa thân mến, Tất cả những gì con muốn cho Giáng sinh là tự do cho mẹ của những người bạn của con" và "Những bà mẹ đơn thân này bị giam giữ 10 năm tù vì niềm tin của họ vào nhân quyền".”Bản tin BBC cho biết thêm rằng, “Một lá thiệp do em Isabelle Cong viết: "Ông Trump thân mến,“Ông khỏe không? Cháu hi vọng ông khỏe. Cháu viết thư vì một số người ở Việt Nam phải vào tù vì họ dám lên tiếng. Làm hơn hãy giúp những người này và giúp thay đổi."“"Những người phụ nữ này đáng lẽ không phải vào tù. Họ đã biểu tình một cách vô hại và không bạo lực. Đây là một sự bất công to lớn. Làm ơn hãy thả những người mẹ này ra để con cái họ có thể có một cuộc sống ổn định," một lá thiệp do em tên Lily Quỳnh Anh Trần viết."Thưa ông Trump, tất cả những gì con muốn cho Giáng Sinh là tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng," một lá thiệp do một em tên Hanna Nguyễn viết.“Em Nathan Trần thì viết: "Làm ơn hãy giúp những đứa trẻ này. Mẹ của họ không làm gì có hại đến đất nước. Họ xứng đáng được tự do, họ không đáng lẽ không phải vào tù 10 năm, họ nên được ở bên cạnh con của họ. Làm ơn hãy biến điều này thành sự thực."”