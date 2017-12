Chùa Duy Pháp Tổ Chức Lễ Lạc Thành Tri Ân Tam Bảo

Hình ảnh trong Lễ Lạc Thành Chùa Duy Pháp tại Midway City.Westminster (Bình Sa)- - Chùa Duy Pháp do Thượng Tọa Thích Trung Duệ làm Viện Chủ tọa lạc tại số 14851 Wilson St., Midway City, CA 92655, điện thoại số (714) 988-8883, (714) 622-9307, đã long trọng tổ chức Lễ Lạc Thành, Cúng Dường Trai Tăng vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2017 dưới sự chứng minh, tham dự của qúy Hòa Thượng: Thích Nhật Quang, Thích Huệ Minh, Thích Chơn Tôn, Thích Minh Trí, Thích Quảng Mẫn, Thượng Tọa Thích Từ Hạnh, TT. Thích Minh Chánh, cùng qúy Đại Đức, qúy Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa và tự viện Nam California, và khoảng 200 đồng hương Phật tử, một số các cơ quan truyền thông trong vùng Nam California.Trước khi vào chương trình chính thức, một thời pháp do HT. Thích Chơn Tôn thuyết giảng.Sau thời pháp, ban nghi lễ cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chánh điện để làm Lễ Lạc Thành, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu siêu cho những hương linh ký tự tại chùa phát tâm tu hành vãng sanh tịnh độ.Sau phần nghi lễ, Thượng Tọa Thích Trung Duệ Viện Chủ Chùa Duy Pháp ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm chứng minh, tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni, trong buổi lễ lạc thành hôm nay, TT. không quên cảm ơn qúy đồng hương Phật tử, qúy vị mạnh thường quân cùng các cơ quan truyền thông đã tận tình gíup đỡ để ngôi chùa được hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu học của đồng hương Phật tử và trong tương lai có cơ sở để các em Gia Đình Phật Tử sinh hoạt, có nơi dạy tiếng Việt cho các em học sinh...Trong lời Đạo từ, HT. Thích Nhật Quang thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni nói: “Vô cùng tán thán việc làm của Thượng Tọa Thích Trung Duệ, Viện Chủ Chùa Duy Pháp cùng hàng cư sĩ tại gia Ưu Bà Tắt, Ưu Bà Di đã bỏ nhiều công sức, cùng chung tay xây dựng ngôi chùa Duy Pháp được hòan thành theo ý nguyện của mình trên bước đường hoằng dương chánh pháp, hoàn thành ngôi Tam bảo hôm nay là niềm hân hoan, vui mừng nhất của mọi người.” HT. nhắc nhở mọi người là: “Một ngày không tu muôn kiếp đọa.. .” Việc làm của Thầy Trung Duệ, thật xứng đáng là Trưởng Tử Như Lai. HT. cũng không quên cảm ơn tất cả Phật tử chùa Duy Pháp đã hết lòng để xây dựng ngôi tam bảo khang trang như ngày hôm nay qúy đồng hương Phật tử xa gần đã thấy.”Sau đó, Ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm tổ đường mới, tại đây Thượng Tọa Viện Chủ cùng qúy Phật tử Đạo Tràng Chùa Duy Pháp làm lễ dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng.Trong lúc nầy đồng hương Phật tử cùng thọ trai, thưởng thức các món ăn đặc biệt của chùa Duy Pháp do chính Thầy Viện Chủ nấu mà đồng hương đã từng thưởng thức vào ngày Chủ Nhật tuần lễ Thứ Hai mỗi tháng tại tiệm phở Quyên Food To Go số 6944 Westminster Ave., Thành Phố Westminster CA 92683. Điện thoại số (714) 896-0928 (ở góc Đường Westminster và Goldenwest).Nhân dịp nầy Thượng Tọa Thích Trung Duệ cho biết khóa tu sắp đến sẽ được tổ chức vào hai ngày 20 và 21 tháng 1 năm 2018 tại Hội trường Việt Báo số 14841 đường Moran, Thành phố Westminster CA 92683, mọi chi tiết sẽ được thông báo đến qúy đồng hương Phật tử sau.Tiếp xúc với Thượng Tọa Thích Trung Duệ được Thầy cho biết: “Trong ý nghĩa xây dựng ngôi Tam Bảo là trang nghiêm Tịnh độ chư Phật tại thế gian. Trên tinh thần duy trì truyền thừa Tam Bảo không bị gián đoạn, mặc dầu ngôi chùa Duy Pháp hình thành và hiện hữu tại Midway City không lâu, nhưng cũng góp phần trang nghiêm Tam Bảo, cũng là cơ sở Phật Giáo truyền thừa chánh pháp, đó cũng nhờ sự đóng góp trợ duyên trên Chư Tôn Thiền Đức cùng đồng hương Phật tử. Hôm nay City đã cho phép xây thêm một Unit gồm nơi thờ Tổ Đường, chư vị Hương Linh nhà bếp và phòng trụ xứ tứ chúng tu học, đáp ứng nhu cầu tu học cho người xuất gia và đồng hương Phật tử.Trong thời gian dài chùa Duy Pháp đã khởi công xây sửa ngôi Tam Bảo đã hoàn thành phần lớn nay cũng được khang trang. Về mặt hành chánh City đã final.Để tỏ lòng tri ân Tam Bảo, tri ân Chư Tôn Thiền Đức và biết ơn đồng hương Phật tử đã phát tâm công qủa, hỷ cúng tịnh tài xây sửa hoàn tất.Kính nguyện trên Tam Bảo chứng minh công đức phát tâm cúng dường, công đức tu hành của đồng hương Phật tử và gia đình.”Được biết, Thầy Trung Duệ cũng đã trải qua nền giáo dục trường sở chính thống về Phật Học từ thấp lên cao. Thầy đã tham học theo truyền thống Tổ Sư Thiền của Cố Thiền Sư Duy Lực từ thập niên 1980s tại Việt Nam. Thầy Trung Duệ kiên trì đường lối tu Tổ Sư Thiền từ đó đến nay. Chùa Duy Pháp dù không công khai nhưng là đạo tràng tu tập Thiền từ khi thành lập đến nay hơn 10 năm. Thầy Trung Duệ thường nhập thất để tự nỗ lực thâm nhập pháp môn Tham Tổ Sư Thiền hằng năm.Mọi chi tiết liên lạc: Điện thoại: (714) 622-9307, (714) 988-8883, hoặc Email: chuaduyphap@gmail.com