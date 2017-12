VN Xuất Cảng Dây Điện Tăng 33%

Bản tin Vinanet ghi theo Tổng cục Hải quan, cho biết nhóm hàng dây điện và cáp điện xuất cảng ra thị trường nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh trên 33% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, thu về gần 1,1 tỷ USD; trong đó riêng tháng 10/2017 xuất cảng đạt 152,39 triệu USD (tăng 8,8% so với tháng 9/2017 và cũng tăng 12,2% so với cùng tháng năm 2016). Riêng 3 thị trường: Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn đã chiếm tới 65% trong tổng kim ngạch xuất cảng dây điện và cáp điện của Việt Nam, đạt kim ngạch gần 711,46 triệu USD.